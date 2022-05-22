الرياض.. الشرطة تتدخل بعد فيديو صادم لاعتداء على مراهقة

تدخلت شرطة منطقة الرياض، يوم الأحد، في حادثة اعتداء فتاة على أخرى بشكل صادم، بعد تداول مقطع فيديو للحادثة التي أثارت غضبًا واسعًا بين المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت القصة عندما تداول مغردون سعوديون على ”تويتر“، مقطع فيديو لفتاة تبدأ، دون سابق إنذار، بضرب أخرى تجلس أمامها على مدرج في مكان عام، بينما اكتفت الضحية بمحاولة حماية نفسها من الضرب، قبل أن تغادر المكان.

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وقالت شرطة الرياض إنها ”تمكنت من تحديد هوية الفتاة المعتدية، وبدأت باتخاذ الإجراءات النظامية بحقها“.

شرطة منطقة الرياض تُحدِّدُ هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تعتدي فيه على أخرى في أحد الأماكن العامة pic.twitter.com/qw1IVt0x8W — الأمن العام (@security_gov) May 22, 2022

ولم تتضح بعد هوية الفتاة المعتدى عليها، والتي يبدو وأخريات ظهرن في الفيديو، أنهن في سن المراهقة، كما لم يتضح سبب الحادثة.

وتعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر الفيديو لقسوته.

إلى ذلك، شهد موقع ”تويتر“ الذي يستخدمه ملايين السعوديين، سيلًا من التغريدات تحت الوسم #فتاة_تعنّف_صديقتها، والتي يطالب أصحابها بدعم الفتاة الضحية، ومحاسبة المعتدية.

ووصف المحامي السعودي المعروف، عبدالرحمن اللاحم، الحادثة بأنها ”جريمة مقززة“، وأبدى استعداده لمساعدتها إذا وافق أهل الضحية.

وقال اللاحم موضحًا: ”هذه جريمة مقززة من فتاة خطر على المجتمع، وعلى المحيطين بها“.

وأضاف: ”إذا قرأ أهل الضحية هذه التغريدة وهم من سكان الرياض والواقعة تمت في الرياض؛ فأنا مستعد لتقديم المعونة القانونية والقضائية مجانًا بالحق الخاص“.

هذه جريمة مقززة من فتاة خطر على المجتمع و على المحيطين بها.

إذا أهل الضحية يقرأوا هذه التغريدة وهم من سكان الرياض و الواقعة تمت بالرياض ؛ فأنا مستعد لتقديم المعونة القانونية والقضائية مجاناً بالحق الخاص .#فتاه_تعنف_صديقتها — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) May 22, 2022

وكتبت مدونة غاضبة تدعى أثير: ”إيش الحاصل يا جماعة، إيش هذا المرض والخبث؟! كيف كذا، ما فيه رقابة من الأهل؟!، البنت لازم تتعاقب، والبنت إللي انضربت ياعمري متربية 10 مرات، وإللي تصور لازم تنمسك أول وحده .. مو قادره أنام“.

وقال آخر: ”أحافظ على بنتي، وأراعي مشاعرها ونفسيتها، وأوفر لها بيئة منزلية صحية، ثم تجي وحده مضطربة سلوكيًا ونفسيًا تعتدي عليها بعنف وعدوانية وسط تشجيع وتنمر ضدها! إذا ما عوقبت بشدة هي وإللي يضحكون معها رح يتجرأ غيرها“.

وترصد الشرطة السعودية من جهة، ووحدة متخصصة في النيابة العامة من جهة أخرى، المخالفات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدأ بمتابعتها، سواء تلك التي تخالف قوانين النشر الإلكتروني، أو مخالفات القوانين التي يتم توثيقها بصور وتدوينات ومقاطع فيديو تنشر على تلك المواقع.