الأردن يعلن مقتل 4 مهربين وإحباط تهريب مخدرات وأسلحة من سوريا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 مهربين وإصابة آخرين، وإحباط تهريب كمية من المخدرات والأسلحة عبر الحدود مع سوريا.

وقال مصدر في القوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن ”المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري“.

وأوضح أن ”المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت أشخاصا قادمين من سوريا للأردن، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك“.

وأضاف أنه ”بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 637000 حبة كبتاجون و 181 كف حشيش و39600 حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة“.

وأكد المصدر أن ”القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني“.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأردنية أحبطت منذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله، وساهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.

وبحسب المصدر، ”تأتي هذه العملية النوعية، في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها، التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة“.

وفي 14 أيار/مايو الحالي، أعلن الجيش الأردني عن إحباطه محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة لم يذكر كميتها عبر الرصد والمتابعة، محملة بطائرة مسيّرة ”درون“ قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ثم إسقاط الطائرة المسيّرة، والعثور على المواد المخدرة بعد تفتيش المنطقة، بحسب ما نقلته الوكالة الأردنية (بترا).

وفي 12 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الجمارك الأردنية عن مصادرتها مليونا ونصف مليون حبة كبتاجون في معبر جابر ”نصيب“ الحدودي مع سوريا.