دبي.. "هستيريا" تقود خليجيا من عيادة "زراعة شعر" إلى المحكمة

انتهت رغبة خليجي بإجراء عملية ”زراعة شعر“ بتغريمه من قبل محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات، مبلغ 5 آلاف درهم (1350 دولارا)، إثر إدانته بـ“القذف العلني الماس بالعرض والخادش للسمعة“.

وكان الخليجي، البالغ من العمر 37 عاما، قد توجه لإحدى العيادات لإجراء عملية زرع شعر، قبل أن يترك الطبيب خلال العملية بشكل مفاجئ، ويخرج وهو منفعل بشكل هستيري ويصرخ في الحاضرين، ويوجه الإساءات والسباب للقائمين على المركز، ويغادر المكان“.

وبحسب ما نشرت صحيفة ”الإمارات اليوم، اليوم الجمعة، ”لم يكتف المتهم بذلك بل عاد بعد عشرة أيام إلى المركز الطبي المعني، وتحدث بصوت عال مع موظف الاستقبال، أثناء وجود عملاء آخرين“.

ونقلت الصحيفة وصف المتهم لطاقم العمل بالعيادة بأنهم ”لصوص“، وأنها ”عيادة سيئة“، وطلب استرجاع نقوده، بدعوى أن ”الاختصاصي الذي كان يجري له العملية لا يعرف أصول زرع الشعر“.

وذكرت أنه ”تحدث إلى العملاء الموجودين، ناصحا بمغادرة العيادة، وعدم إجراء أي عمليات بها، بل تمادى ونشر تغريدات على موقع ”تويتر“، تتضمن عبارات مماثلة“.

من جهته، روى مدير تسويق بالمركز الطبي المجني عليه ما حدث تفصيلا، قائلا إن ”المتهم كان يجري عملية زراعة شعر في المركز، وخرج من غرفة العمليات دون أن يستكمل العملية، بدعوى أن الطبيب لا يعرف آلية سحب الشعر من المكان الصحيح“.

وأشار للصحيفة إلى أن المتهم ”كان يصرخ بطريقة هستيرية، مثيرا خوف المراجعين والعملاء، ثم غادر المكان“.

وأضاف أن ”المتهم عاد بعد أيام وكرر السلوك ذاته، فصرخ في غرفة الاستقبال، متهما العاملين بأنهم نصابون، وطالب المراجعين بالمغادرة وعدم التعامل معهم، ووجه ألفاظا أخرى غير لافتة“.

وأشار مدير التسويق إلى أنه ”حاول تهدئة العميل، إلا أنه رفض الاستجابة له كليا، فطلب منه الدخول إلى المكتب لاستكمال الحديث، لكنه رفض كذلك، فاستدعى له الشرطة“.

وبين أنه ”بعد وصول أفرادها وعلمهم بالواقعة، طلبوا منه مراجعة هيئة الصحة إذا رغب في التقدم بشكوى ضدهم، مؤكدا أن ”المتهم نشر كذلك تغريدات مسيئة بحق المركز الطبي“.

وبسؤال المتهم عن الواقعة أنكر ارتكابه ”جريمة القذف“، مشيرا إلى أن ”سبب إقامة الدعوى ضده قيامه بتقديم شكوى ضد المركز لدى هيئة الصحة في دبي قبل تاريخ فتح البلاغ“.

وبعد النظر في الدعوى، رأت المحكمة أن ”التهمة ثابتة بحق المتهم، وفق إقرار شاهدي الإثبات، لكن نظرا لظروف الدعوى، رأت أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة، وقضت بتغريمه مبلغ 5000 درهم“، وفق الصحيفة الإماراتية.