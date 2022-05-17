توقيف متورط بالسطو على بنك في الدار البيضاء

تمكنت السلطات المغربية في مدينة مراكش، الثلاثاء، من القبض على المشتبه في ارتكابه جريمة السطو على وكالة بنكية بمدينة الدار البيضاء، باستعمال السلاح الأبيض، والتهديد بارتداء حزام ناسف، وذلك بتعاون بين شرطة المدينتين.

وقالت المديرية العامة للأمن في بيان صدر عنها، إن ”الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية، وإجراءات التشخيص البصري، تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وتحديد مكان تواجده بضواحي مدينة مراكش، حيث جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث كان على متن حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها نحو مدينة تيزنيت، جنوب المغرب“.

وبحسب المديرية، أسفرت إجراءات التفتيش والتحري عن ”العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ 82 ألفًا و850 درهمًا المتحصل من هذه الجريمة، كما تم حجز السيارة التي استعملها لتسهيل اقتراف هذه الجريمة بعدما تخلى عنها بضواحي منطقة تيط مليل بمدينة الدار البيضاء، وداخلها ورقة مكتوبة بخط يده، يحدد فيها طريقة ومراحل تنفيذ مشروعه الإجرامي.“

وأوضحت أن ”المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه، والبالغ من العمر 33 سنة، ارتكب الجريمة بمدينة الدار البيضاء تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وباستعمال سيارة مملوكة للشركة التي يعمل فيها، قبل أن يعمد لحلق لحيته، وتغيير ملابسه، ومحاولة الفرار نحو مسقط رأسه بضواحي مدينة تيزنيت“.

وأفادت بأنه ”تم الاحتفاظ بالمتهم قيد الاعتقال على ذمة التحقيق، الذي عهد به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للأمن، للكشف عن دوافع المتهم، وكل خلفيات وملابسات الجريمة، والتحقق من طبيعة التهديدات التي أطلقها عند ارتكاب جريمته، خاصة ما يتعلق بارتدائه حزامًا ناسفًا“.

وأوضحت المديرية أنه ”لا تزال عمليات التفتيش والحجز لضبط الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه خلال ارتكاب هذه الجريمة، وكل القرائن والأدلة المحتملة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، وذلك بغرض عرضها على الخبرات التقنية والعلمية اللازمة من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن المغربي“.

وكان المتهم قد هدد بتفجير حزام ناسف، بعدما حُوصر داخل البنك من طرف المواطنين، وكان بحوزته سلاح أبيض هدد به بعض الرهائن، كما أصاب مدير الوكالة البنكية بجراح خطيرة قبل أن يلوذ بالفرار.