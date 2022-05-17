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لصوص يعيدون تماثيل سرقوها من معبد هندوسي بسبب كوابيس راودتهم
تاريخ النشر: 17 مايو 2022 14:48 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2022 15:45 GMT

لصوص يعيدون تماثيل سرقوها من معبد هندوسي بسبب كوابيس راودتهم

أعادت عصابة من اللصوص أكثر من 12 تمثالاً سرقوها من معبد هندوسي قديم في الهند، مشيرين إلى أنّهم قرروا القيام بذلك بسبب كوابيس تراودهم منذ أن نفذوا فعلتهم، على ما

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المصدر: ا ف ب

أعادت عصابة من اللصوص أكثر من 12 تمثالاً سرقوها من معبد هندوسي قديم في الهند، مشيرين إلى أنّهم قرروا القيام بذلك بسبب كوابيس تراودهم منذ أن نفذوا فعلتهم، على ما أفادت الشرطة.

وقال مفتش الشرطة راجيف سينغ إنّ المجموعة سرقت الأسبوع الفائت 16 تمثالاً من معبد ”لورد بالاجي“ (وهو تجسيد للإله الهندوسي فيشنو) الذي يعود تاريخه إلى 300 عام.

ومساء الاثنين، أحضر السارقون 14 تمثالاً إلى محيط منزل كبير كهنة المعبد في منطقة تشيتراكوت في ولاية أوتار براديش.

وأوضح سينغ أنّ ”اللّصوص تركوا رسالة كتبوا فيها أنّهم أعادوا التماثيل بسبب أحلام مخيفة تراودهم“، طالبين المغفرة.

وصُنع أحد التماثيل المسروقة من الأشتادهاتو، وهو مزيج من ثمانية معادن يبلغ وزنه نحو خمسة كيلوغرامات، وشملت المسروقات كذلك زخارف فضية تُستخدم في تزيين الآلهة.

ولم تُعرف بعد هوية السارقين.

وجاء في رسالتهم المكتوبة باللغة الهندية ”لم نستطع النوم ولا تناول الطعام ولا العيش بسلام. سئمنا من الأحلام المخيفة وسنعيد التماثيل الثمينة“.

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