لصوص يعيدون تماثيل سرقوها من معبد هندوسي بسبب كوابيس راودتهم

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعادت عصابة من اللصوص أكثر من 12 تمثالاً سرقوها من معبد هندوسي قديم في الهند، مشيرين إلى أنّهم قرروا القيام بذلك بسبب كوابيس تراودهم منذ أن نفذوا فعلتهم، على ما أفادت الشرطة.

وقال مفتش الشرطة راجيف سينغ إنّ المجموعة سرقت الأسبوع الفائت 16 تمثالاً من معبد ”لورد بالاجي“ (وهو تجسيد للإله الهندوسي فيشنو) الذي يعود تاريخه إلى 300 عام.

ومساء الاثنين، أحضر السارقون 14 تمثالاً إلى محيط منزل كبير كهنة المعبد في منطقة تشيتراكوت في ولاية أوتار براديش.

وأوضح سينغ أنّ ”اللّصوص تركوا رسالة كتبوا فيها أنّهم أعادوا التماثيل بسبب أحلام مخيفة تراودهم“، طالبين المغفرة.

وصُنع أحد التماثيل المسروقة من الأشتادهاتو، وهو مزيج من ثمانية معادن يبلغ وزنه نحو خمسة كيلوغرامات، وشملت المسروقات كذلك زخارف فضية تُستخدم في تزيين الآلهة.

ولم تُعرف بعد هوية السارقين.

وجاء في رسالتهم المكتوبة باللغة الهندية ”لم نستطع النوم ولا تناول الطعام ولا العيش بسلام. سئمنا من الأحلام المخيفة وسنعيد التماثيل الثمينة“.