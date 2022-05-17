دبي.. خليجي يدس مخدرات في وجبات توصيل لمركز شرطة

اكتشف عامل توصيل طلبات في مدينة دبي الإماراتية أن إحدى الوجبات التي قام بإيصالها كانت تحوي مخدرات.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن عاملا في مطعم قريب من مركز شرطة دبي قام بتوصيل عدد من الطلبات لموقوفين داخل المركز، لكنه فوجئ بقيام شخص بدس عقاقير مخدرة في إحدى الوجبات، إضافة إلى ”مدواخ“ و“دوخة“ و“قداحة“ (مستلزمات التدخين).

وفي التفاصيل، فإنه أثناء وجود أفراد الشرطة المعنيين بالتوقيف على رأس عملهم في المركز، حضر إليهم عامل توصيل طلبات آسيوي، يعمل في كافيتريا قريبة، وهو يحمل ثماني وجبات أرز، وأفاد بأنه جلب الطلبية بناء على طلب شخص خليجي الجنسية، أخبره بأنه يعمل في الشرطة، واشترى الطلبات، ودفع ثمنها عن طريق بطاقة ائتمانية، ثم طلب توصيلها إلى مركز التوقيف، وغادر المكان.

لكن كلام العامل أثار اشتباه الشرطة، فبادروا بتفتيش الوجبات، ليعثروا في إحداها على قداحة ومدواخ وعلبة دوخة، وعلبة أخرى تحوي ثلاث كبسولات باللونين الأحمر والأبيض، يشتبه في أن تكون مادة مخدرة، فتم ضبط العامل والتحقيق معه.

وتوصلت التحقيقات إلى الخليجي المعني بعد أن أدلى العاملون في الكافيتيريا التي يعمل بها العامل المتهم بمواصفات مركبته، فيما كانت معلومات قد وردت تفيد بحجز مركبة لها المواصفات ذاتها في بلاغ حيازة مؤثرات عقلية.

وبعد التوصل للمركبة تبين أن ملكيتها تعود إلى المتهم، وأنه من أرباب السوابق، وموقوف على ذمة تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المواد الضارة بالعقل.

وتم عرض صورته على عامل توصيل الطلبات الذي تعرف إليه فورا، مشيرا إلى أنه هو الذي طلب منه نقل الوجبات إلى الموقوفين.

ومن جهته، قال مدير الكافيتيريا إن العامل استقبل طلبا من المتهم بإعداد عدد من الوجبات، فتم تجهيزها وتسليمها له في سيارته، وبعد فترة طلب من المطعم توصيلها إلى مركز الشرطة، فتم تكليف عامل التوصيل بنقلها.

وأحيل المتهم الخليجي – وهو محكوم سابقا عن تهمة التعاطي بغرامة 2000 درهم (540 دولارا) – إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه سنة.