بسبب هاتف محمول.. اتهام نجل برلماني مصري بجريمة قتل

ألقت قوات الأمن في مصر، القبض على نجل النائب في البرلمان المصري عن حزب مستقبل وطن، محمد الحسيني، لاتهامه مع آخرين بارتكاب جريمة قتل عامل نظافة.

وجاء القبض على نجل البرلماني المصري، مساء الاثنين، عقب مقتل عامل قمامة في منطقة بولاق بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة القاهرة.

وتضمنت تحريات الواقعة الأولية، أن نجل النائب الحسيني فقد هاتفه المحمول في أحد الأماكن القريبة من مكان جمع قمامة، وتوجه مع ابن عمه إلى المكان للبحث عن الهاتف، لمشاهدة كاميرات المراقبة.

وبعد مشاهدة كاميرات المراقبة، تبين حصول عامل جمع القمامة على الهاتف، حيث قام نجل الحسيني بالاعتداء عليه ومعه آخرون، حتى لقى العامل مصرعه، حيث تم عرض المتهمين ومن بينهم نجل النائب الحسيني، على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي أول تعليق له على الحادث، أكد النائب المصري محمد الحسيني في تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية، أنه تم إلقاء القبض على نجله بتهمة قتل عامل نظافة خلال مشاجرة، مضيفًا أنه حاليًا في قسم الشرطة لإنهاء التحقيقات.

وقال الحسيني أن هناك ملابسات مختلفة حول اتهام نجله بالقتل، موضحًا أن ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا حول اندلاع مشاجرة بين نجل عضو البرلمان محمد الحسيني، وبين عامل نظافة، وقع فيها الأخير قتيلًا، وهو ما تسبب باتهام نجل الحسيني بارتكاب الجريمة.

ويحظى النائب الحسيني بشعبية واسعة في دائرته الانتخابية، حيث تم انتخابه للمرة الثانية على التوالي من قبل أهالي بولاق الدكرور.