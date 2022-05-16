إخلاء سبيل المشهور الكويتي يعقوب بوشهري عقب التحقيق معه بقضية "تهريب الخمور"

أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الإثنين، سبيل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، عقب أيام من التحقيق معه بقضية الخمور التي تم ضبطها على يخته.

وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار)، عقب اعتراف المتهم الفلبيني (قائد اليخت) الموقوف على ذمة القضية، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة، وفق ما أكده المحامي الدكتور حسين العبدالله.

وأكد المحامي العبدالله حضوره كافة التحقيقات مع موكله بوشهري، قائلا ”لم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك“.

النيابة العامة تخلي سبيل موكلي يعقوب بوشهري بكفالة ٥ الاف دينار بعد حضوري كامل التحقيقات والاستاذ فايز الدوسري لكل جلسات التحقيق ولم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب بثلاث مرات امام جهة التحقيقات بذلك — د.حسين العبدالله🇰🇼 (@halabdullah) May 16, 2022

وأضاف ”اليوم بحضور ممثل السفارة الفلبينية أمام النيابة مع المتهم الفلبيني وبحضور المترجم، أكد المتهم عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الاتجار وبأنها تعود له“.

وكانت النيابة قد أمرت الأسبوع الماضي، بحبس بوشهري والمتهم الفلبيني ومواطن آخر تم ضبطه على اليخت، لاستمرار التحقيق معهم في القضية.

واليوم بحضور ممثل السفارة الفلبينية امام النيابة مع المتهم الفلبيني وبحضور المترجم اكد المتهم على عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الاتجار وبانها تعود له وهو ما يؤكد صدق اقوال يعقوب بعدم صلته وبثقته بعدالة القضاء الكويتي بعد عودته مباشرة الى البلاد — د.حسين العبدالله🇰🇼 (@halabdullah) May 16, 2022

وذكرت حسابات إخبارية في وقت سابق، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على يعقوب بوشهري، الثلاثاء الماضي، في مطار الكويت فور عودته من العاصمة لندن، بناءً على أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية التحقيقات الجارية في القضية.

ووفقًا لما أورده حساب ”شاهين سناب“ الإخباري، في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، فإنه فور وصول بوشهري تم اقتياده إلى غرفة التحقيق في المطار، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأضاف ”شاهين سناب“، أن المشهور الكويتي أنكر في التحقيقات أقوال كل من قائد المركب، والمواطن، اللذين كانا على متن اليخت الذي يملكه، لحظة ضبط كميات الخمور المهربة عليه.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أن المواطن الذي كان على متن اليخت، هو مهندس ديكور للطائرات واليخوت، وقد استعان به يعقوب بوشهري لإخفاء الخمور، فيما نفى بوشهري استعانته بالمواطن المتهم لإخفاء الخمور، مؤكدًا أنه استعان به فقط لتصميم ديكور اليخت.

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بحبس ”بوشهري“ احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتمت إضافة ملفه في التهمة السابقة المتعلقة بغسيل الأموال للقضية، بحسب ”شاهين سناب“.

وكانت السلطات الكويتية قد ضبطت، قبل نحو 10 أيام، في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وتم إحباط إدخال زجاجات الخمر التي قدرت بنحو 700 زجاجة من خمور متنوعة، وضبط اليخت والشخصين اللذين كانا على متنه (مواطن ومقيم)، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وخرج بوشهري بمقطع فيديو عبر حسابه على ”سناب شات“ للتعليق على القضية منذ بدايتها، حيث طالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكدًا ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.

وأضاف أن ”الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقًا، وأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر“، لافتًا إلى أنه ”واثق من نفسه، ويعلم ما لديه جيدًا“.

وأشار المشهور الكويتي إلى أنه ”لن يتنازل عن حقه تجاه أي شخص يسيء إليه“، مشددًا على ”ضرورة عدم الخوض في القضية حتى تتبين ملابساتها وحقيقتها“.

وسبق أن اتُهم بوشهري في قضية ”غسيل أموال المشاهير“ التي بدأت، في منتصف العام 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير، وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم، ومنهم بوشهري.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري، ورفع إجراءات منع السفر عنه.