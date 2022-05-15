أبو الهول النائم يثير الجدل في مصر.. ومصدر بالآثار يوضح

أثارت صورة لأبو الهول تظهره مغمض العينين، جدلا واسعا في مصر، وسط تساؤلات حول حقيقة ذلك.

وتظهر الصور التي تم تداولها مقارنة بين الصور الطبيعية لتمثال أبو الهول والصورة المتداولة حديثا، حيث يظهر وكانه نائم، وسط تعليقات تساءل أصحابها عن حقيقة هذه الصور وتعيقات أخرى كانت ساخرة.

وتصدر هاشتاج أبو الهول محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وكتب أحد الناشطين على فيسبوك: أبو الهُول النهاردة الصبح ودون أي تدخُل لعمليات ترميم، التقطت ليه صور كتير النهاردة من ناس كتير وانتشرت بأن ”عينه مغمضة”، عيون مقفولة وباين كأنه نام، في ناس بتقول انها اشارة لقُرب حدوث أمر ما“.

بينما طالب حساب باسم ”الصافي“ توضيحا للموضوع قائلا: ”لازم توضيح للموضوع ضروري ولا نمتو انتو كمان“.

وقال حساب باسم ”التركي“ على تويتر ساخرا: ”غمضت ليه يا عم ابو الهول

مبقتش طايق وشكم ولا عايز اشوف خلقتكم ”

غمضت ليه يا عم ابو الهول 🤔

مبقتش طايق وشكم ولا عايز اشوف خلقتكم 🙄 pic.twitter.com/poAaC6SB3o — التركي (@elturkey2013) May 15, 2022

وعلق حساب باسم ”أسامة“ ساخرا ”الوصفة يا ابو الهول عاوزين ننام !!“

الوصفة يا ابو الهول عاوزين ننام !!! — 𝕆𝕤𝕒𝕞𝕒 𝕁𝕣 ⌚️ (@Osama_alsayied8) May 15, 2022

أما ”بياض الثلج“ فقالت: ”كنتوا بتقولوا ابو الهول هينطق ! اهه نام اهه علشان يرتاح من كتر ما بنقولوله انطق ! نام فى سلام يا عم هول هول كفايه عليك 7000 سنه نبطشي“.

كنتوا بتقولوا ابو الهول هينطق ! اهه نام اهه علشان يرتاح من كتر ما بنقولوله انطق ! نام فى سلام يا عم هول هول كفايه عليك 7000 سنه نبطشي 🥺🥺💤💤💤 https://t.co/uXLashSyvP — Snow white (@fofototo3582) May 15, 2022

ولم يقتصر الأمر على نشطاء السوشيال ميديا فقط، بل شارك الصور مجموعة من المشاهير من بينهم الإعلامي المصري رامي رضوان، الذي شارك الصور عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“ وعلق عليها قائلا: ”أبو الهول غمض عينيه.. إزاي يا جدع“، ليقوم بعدها بوضع تعديل للمنشور موضحا أن أحد الأثريين نفى الصور المتداولة.

وأكد مصدر من داخل وزارة الآثار المصرية لـ ”إرم نيوز“ أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية، وتم تعديلها عن طريق الفوتوشوب من أجعل إثارة البلبلة وتصدر الترند.

وأضاف المصدر أنه ليس من المعقول أن يصدق عاقل أن أبو الهول قام بإغلاق عينيه، فكيف لتمثال حجري أن يقوم بهذا؟.

وأكد المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول شائعات حول أبو الهول ولن تكون الأخيرة، خاصة وأن هذا الصرح الأثري العظيم ما زال العالم يتعجب من عظمته وعظمة صنعه.