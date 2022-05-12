أدت لمصرع 4 ضباط.. كشف تفاصيل عملية نصب بملايين الدولارات في مصر

كشفت وزارة الداخلية في مصر، اليوم الخميس، تفاصيل واقعة نصب بملايين الدولارات أدت خلال تعامل الأجهزة الأمنية مع المتهم فيها إلى مصرع عدد من ضباط وأفراد أمن مصريين خلال عملية الملاحقة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان تمكنت من ضبط 3 وقائع نصب تعرض لها أهالي مركز إدفو بأسوان بحوالي 260 مليون جنيه ”قرابة 14 مليون دولار“.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إنه بتاريخ 10 مايو الجاري رصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص ”مقيم في قرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان“؛ للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة، وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب .

رصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص ( مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان ) للمطالبة بإسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وإمتناعه عن السداد.https://t.co/cheAszqJa3 pic.twitter.com/SWyELxMJkw — وزارة الداخلية (@moiegy) May 12, 2022

وبالفحص تبين أن المذكور قام بالحصول على قرابة“ 200 مليون جنيه “ منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع البيان: ”بالأمس أسفرت التحريات عن تحديد مكان اختبائه في إحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إفو بأسوان، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته “ 9,5 مليون جنيه“.

وخلال جهود الضبط انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، مما أسفر عن استشهاد ”ضابطين برتبه لواء في قطاع الأمن العام ”اللواء منتصر عبدالنعيم وكيل إدارة الأمن والتحريات في مديرية أمن أسوان، واللواء أحمد محي مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن المشرفين على مأمورية الضبط“، وكذا اثنين من المجندين“.

كما تم رصد تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر ”مقيم في قرية المعمارية لقيامة بذات النشاط الإجرامي، وقد تم ضبطه وبحوزته 3 ملايين جنيه، وتبين حصوله على قرابة ”50 مليون جنيه“ من المواطنين بزعم توظيفها .

وقامت إحدى الارتكازات الأمنية بضبط عنصر إجرامي ”له معلومات جنائية – مقيم في قرية السباعية بمركز إدفو بأسوان وبحوزته 2,5 مليون جنيه“ حال محاولته الهرب، وتبين حصوله على مبلغ ”10“ ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونشر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء محافظة أسوان تعليقات بشأن تعرض الأهالي للنصب من قبل ما عرف بـ“مصطفى البنك“، أو ”مستريح أسوان“، إلى جانب مقاطع فيديو تبرز قيامه وآخرين بجمع الأموال ووضعها على الأرض.

وتعرف ظاهرة ”المستريح“ في مصر بأنه الشخص الذي يوهم المواطنين بتحقيق أرباح وفوائد ضخمة، الأمر الذي يترتب عليه قيامهم بمنحه الأموال ثم اكتشاف تعرضهم للنصب بهروب الحاصل على الأموال.