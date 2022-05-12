ممثلة تقاضي منتجي "صراع العروش" بعد تعرضها لإصابة أنهت مسيرتها الفنية

تقدمت ممثلة إنجليزية محترفة في ممارسة أعمال الخفة، بدعوة قضائية ضد شركة ”فاير آند بلود“ للإنتاج الإعلامي، منتجة مسلسل الفانتازيا الشهير ”صراع العروش“.

واتهمت الممثلة الشركة بالتسبب بتعرضها لإصابة خطيرة أثناء أداء أحد أدوارها في المسلسل، والتي بسببها انتهت مسيرتها المهنية، على حد قولها.

وطالبت كيسي مايكلز، في المحكمة العليا في لندن، صنّاع المسلسل، بتعويض مالي قدره 4 ملايين جنيه إسترليني، نحو (4.875.460 دولار أمريكي).

وذكرت صحيفة ”ميرور“ الإيرلندية، اليوم الخميس، أن مايكلز، 32 عاما، كانت تلعب دور إحدى شخصيات الزومبي في جيش الموتى الأحياء والتي ظهرت في أحداث المسلسل.

وزعمت مايكلز، أنها تعرضت لإصابة خطيرة في ساقها في 5 فبراير 2018، عندما انطلقت بسرعة من سطح مبنى ارتفاعه 3.7 مترا، وقفزت للأرض، أثناء تصوير حلقة من الموسم الثامن لمسلسل صراع العروش، في إيرلندا الشمالية، والتي تحمل عنوان ”الليلة الطويلة“، وذلك كجزء من مشهد لهجوم جماعة الزومبي في المسلسل.

وفي تفاصيل الدعوى القضائية، كانت تؤدي كيسي المشهد مع 28 فنانا يعملون في مجال الخفة، والذين كانوا متنكرين بشكل الزومبي.

وطلبت منهم شركة الإنتاج أن يمشوا على السطح ويقفزوا إلى الأرض، كما لو كانوا غير مدركين لما حولهم، تماشيا مع طبيعة شخصيات الزومبي الخيالية.

ولكن سقط الفنانون على صناديق مصنوعة من الحصير والكرتون، وأصيبت كيسي بكسور في ساقها.

وألقت كيسي باللوم على صنّاع المسلسل، في التسبب بإصابتها، زاعمة أن منطقة الهبوط التي قفزت عليها كانت غير آمنة.

ومع ذلك، تدعي شركة ”فاير آند بلود“، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن الصناديق كانت متينة ولم يتم ضغطها عندما قفز عليها فنانو أعمال الخفة.

ونفى جوناثان بيلامي، محامي الشركة مسئوليتهم عن إصابة المدعية، واعترض خلال جلسة الاستماع في القضية على حجم المبلغ المالي المطلوب.

من ناحيته بين ستيفن فرايداي، محامي كيسي، أن لقطات فيديو تظهر موكلته، وهي تسير على السطح ثم تهبط للأسفل ولكنها لم تكشف عن منطقة الهبوط بوضوح.

وتابع فرايداي: ”كانت مايكلز مؤدية مهارات جريئة بإمكانات كبيرة، ولديها القدرة الآن على الاستمرار في العمل كمنسقة لأداء أعمال الخفة“.

وستعود جلسات الاستماع بالقضية إلى المحكمة في وقت لاحق.