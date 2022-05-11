صورة عبر تطبيق مشفر تسقط عصابة مخدرات في بريطانيا

أعلنت شرطة مقاطعة مانشستر الكبرى البريطانية عن تفاصيل اكتشافها لأفراد عصابة سرية، جمعوا 9 ملايين جنيه إسترليني، نحو (11.1 مليون دولار) من الاتجار بالمخدرات.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أفراد العصابة المكونة من 5 أشخاص، من خلال رصد مراسلتهم عبر خدمة تشفير الهاتف المحمول التي يشار إليها عادة باسم Encrochat، موضحة أنها قرأت خلال تطبيق Encrochat آلاف الرسائل التي تبادلها أفراد العصابة بأسماء مستعارة، وجعلت التعرف عليهم في البداية صعباً.

وكشفت الشرطة في حسابها عبر ”تويتر“ أنها تمكنت من تحديد هوية زعيم العصابة ويدعى ليون أتكينسون، خلال فترة إغلاقات جائحة كورونا في صيف 2020، وذلك بعدما أرسل صورة له عبر تطبيق المراسلة المشفر، وهو يستجم في حديقة منزله، إلى أعضاء العصابة الآخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”استعدنا صورة أتكينسون، 41 عامًا، وهو يشرب البيرة في حديقة منزله أثناء فترة إغلاق كوفيد 19، التي أرسلها من هاتفه إلى جهاز حاسوب لعضو آخر في العصابة، وبعد جمع الأدلة نجحنا في تحديد هوية باقي أفراد العصابة واعتقالهم“.

وأدانت التحقيقات اثنين من أفراد العصابة وهما آدم مارسدن 37 عامًا، وناثان باول 31 عامًا، بجريمتي توريد وتوفير أكثر من 40 كيلوغرامًا من المخدرات للاتجار بها.

كما ثبت تورط عضو ثالث في العصابة ويدعى عبد الغفار، (46 عاما)، في نقل 4 كيلوغرامات من الكوكايين، وما لا يقل عن 6.5 مليون جنيه إسترليني نقدًا، (8 ملايين دولار)، من أموال الاتجار بالمخدرات.

بينما نفّذ العضو الرابع في العصابة ويدعى رامز أحمد، (39 عامًا)، جريمة غسيل أموال المخدرات، بما لا يقل عن 1.9 مليون جنيه إسترليني نقدًا، وتمت محاكمة 4 من أفراد العصابة يومي 9 و 10 مايو/ أيار الجاري.

واعترف كل من أتكينسون ومارسدن وعبد الغفار أمام المحكمة بالتآمر لتوريد مخدرات والاتجار بها، وحُكم عليهما بالسجن لمدة تتراوح بين (8 – 15 عاما“، كما قضت المحكمة على أحمد بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بالتآمر لتسهيل نقل المخدرات وترويجها.

من ناحيته، ذكر روجر سميثورست، المحقق في القضية، أن ”هذه العصابة وزعت كميات كبيرة من الكوكايين في جميع أنحاء مقاطعة مانشستر، ولم يخجلوا من جني الأموال من خلال إغراق المجتمع بالمواد غير المشروعة، والتي تتسبب عند تعاطيها في الإصابة بالبؤس والعنف“.

ويأتي اكتشاف الشرطة لهذه العصابة ضمن عملية Venetic التي أطلقتها الوكالة الوطنية في بريطانيا للاستخبارات عن الجرائم، في يوليو/ تموز 2020، لاستهداف المجرمين الذين يستخدمون نظام المراسلة المشفر EncroChat لمحاولة إخفاء جرائمهم، ومنذ إطلاق العملية، اعتقلت شرطة مانشستر الكبرى أكثر من 200 شخص، ثبت ارتكابهم جرائم مختلفة.