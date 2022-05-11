قطر.. اعتقالات على خلفية بيع منتجات مزوّرة مرتبطة بكأس العالم 2022

أعلنت السلطات القطرية، مساء الثلاثاء، عن قيامها باعتقالات على خلفية بيع منتجات مقلّدة مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، عقب جولة تقديم الكأس التي جذبت آلاف الأشخاص على مدى أيام عدة في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان: إن ”إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أوقفت خمسة أشخاص لقيامهم بالترويج لبيع ملابس تحمل شعار بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، في مخالفة لحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وأضافت أنه ”بعد توافر معلومات تفيد بوجود حساب ينشط في الترويج لبيع ملابس تحمل شعار بطولة كأس العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتكثيف البحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة ملابس تحمل شعار البطولة“.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه ”بالتحقيق معهم، اعترفوا بالتهم الموجهة لهم بعد عرض الأدلة عليهم، وعليه تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكان ”فيفا“ الصارم حيال ما يتعلق بالملكية الفكرية، قد أرسل ”تذكيرا وديا“ على شكل رسالة نصية قصيرة إلى أرقام الهواتف القطرية، تتعلق بالاستخدام غير القانوني لشعار البطولة وصورة كأس العالم.

يذكر أن المنتجات الرسمية متوفرة في المتاجر، فيما المقلدة معروضة للبيع في الشارع وعلى الإنترنت.

وسوف تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022ـ في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام على الإطلاق في الوطن العربي، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إمكانية توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا والمقرر عقدها في 2026، وتنظيمها في الولايات المتحدة، والمكسيك وكندا.

وستقام نهائيات كأس العالم هذه المرة من أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول، مما يجعلها أول بطولة لا تقام في أشهر مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز.

وسوف يتم تشغيلها في إطار زمني مخفض يبلغ حوالي 28 يومًا. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهو اليوم الوطني لقطر.