الشارقة.. شخص ينتحل صفة رجل أمن لسرقة المارة

ألقت الشرطة الإماراتية القبض على شخص انتحل صفة رجال الأمن بهدف سرقة المارة والاستيلاء على مقتنياتهم الشخصية بمنطقة ”الصجعة“ في إمارة الشارقة، وفق ما أوردته صحيفة ”الإمارات اليوم“، اليوم الاثنين.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد عمر أحمد أبوالزود، إن ”الإدارة تلقت عددا من البلاغات المتمثلة في قيام شخص مجهول الهوية بانتحال صفة رجال الأمن، بهدف سرقة الأموال والاستيلاء على المقتنيات الشخصية“.

وأضاف أبوالزود: ”تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، وبناء عليه تم تحديد مواصفات الجاني والتوصل إليه، حيث يقوم باستخدام نفس الأسلوب الجرمي الذي اعتاد ممارسته في استدراج ضحاياه“.

وكان الجاني يترصد المارة عبر ”انتحال صفة رجال الأمن“، مطالبا ضحاياه بتسليم ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، وفق ما صرح به العقيد أبوالزود.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة إنه ”بعد القبض على الجاني، تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتي أقر بارتكابها“.

ووجه العقيد عمر أحمد أبو الزود، المواطنين بعدم الانصياع لأوامر أي شخص إلا بعد التعرف على هويته الشرطية المتمثلة في بطاقة الشرطة التعريفية.

وقال أبوالزود: ”الشرطة لا تطلب الاطلاع على المحفظة الشخصية، والتحصل على أي مبالغ مالية من الجمهور“.

وأكد أبو الزود حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على سلامة وحماية كافة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتوفير الأمن والأمان لهم.

ودعا الجميع إلى ”التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تصرفات تثير الريبة أو التهديد أو السرقة أو غيرها من الظواهر السلبية“.

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة أطلقت في العام 2017 حملات توعوية تحت شعار ”انتبه لا يصيدونك“ لتحذر الناس من ظاهرة السرقة بالحيلة.

وبدأت تلك الحملات بعد وقوع عدد من السرقات الصغيرة في الإمارة. وهدفت شرطة الإمارة من خطوتها تلك إلى تجنب تعرض أي مواطن أو مقيم لأية حوادث تتعلق بالسرقة.

وأكدت شرطة إمارة الشارقة التزام عناصرها بتعزيز الأمن والأمان في الإمارة، وحث جميع السكان على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية ممتلكاتهم من السرقة.