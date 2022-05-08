في الأردن.. رسائل حب على أعمدة أثرية تثير غضب النشطاء (صور)

أثار إقدام مجهول على تشويه أعمدة أثرية في مدينة جرش ”شمال الأردن“ عبر كتابات ورسومات بالطلاء الأسود، غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وتداول نشطاء أردنيون صورا لأعمدة رومانية أثرية في منطقة شارع الأعمدة في مدينة جرش السياحية، تظهر كتابات ورسومات، يبدو أن مراهقا قد خطها بيده موجها رسالة لـ“فتاة أحلامه“ حوت عبارات مثل ”بهواك يا عمري“ و ”الله يجمعنا“ إضافة إلى رسم تعبيري.

وشارع الأعمدة الرومانية في جرش يضم حوالى ألف عمود أثري على طول 800 متر يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام.

ونشرت الناشطة الأردنية على تويتر ديما فراج صورا للأعمدة الأثرية التي طالها العبث من قبل ”العاشق المجهول“ معلقة عليها “ كأردنية أخجل من هذا التصرف في إرث وطني تاريخي.. ينم عن جهل وقلة تربية بأهمية المواقع الأثرية والسياحية.. بس_بقول أكيد بكرة إذا مش اليوم رح ننسى.. مع هيك بتمنى يكون في عقاب شديد للأهل قبل الأبناء الي عملوا هيك..“.

كاردنية أخجل من هذا التصرف في إرث وطني تاريخي.. ينم عن جهل وقلة تربية بأهمية المواقع الأثرية والسياحية..#بس_بقول اكيد بكرة إذا مش اليوم رح ننسى.. مع هيك بتمنى يكون في عقاب شديد للأهل قبل الأبناء الي عملوا هيك.. pic.twitter.com/5g5JXmPRIi — ديما علم فراج (@Deema22) May 8, 2022

ونشر كثير من النشطاء الصور مرفقين إياها بتعليقات تنم عن غضبهم ومطالباتهم بالكشف عن الفاعل ومحاسبته، حيث قال حساب باسم رنا الهباهبه “ تشويه آثار جرش بهذه الطريقه الهمجية ليس الا جهل وعدم وعي !! ويجب المحاسبة لتحمل المسؤولية وعدم تكرار مثل هذه الأفعال!“.

تشويه آثار جرش بهذه الطريقه الهمجيه ليس الا جهل وعدم وعي !!

ويجب المحاسبه لتحمل المسؤوليه وعدم تكرار مثل هذه الأفعال! #الاردن — Rana ALHabahbeh🇯🇴 (@ranaalhabahbeh) May 8, 2022

فيما كان لحساب باسم محمد العواملة رأي آخر حيث علق قائلا “ لا أعتقد ان من رسم عبثا على الاعمدة في جرش كان مجرد عابث وانما هي تكرار لذات نهج الالهاء الموجه ويجب وقف هذه المسرحية ووقف الايادي العابثة بالوطن والتي تصر على استخدام ابنائه كدمى للفتنة.. اين ابناء الوطن المخلصين من الوقوف بحزم لهؤلاء ايا كانوا ليوقفوهم عند حدهم وعدم المس بالوطن“.

لا اعتقد ان من رسم عبثا على الاعمدة في جرش كان مجرد عابث وانما هي تكرار لذات نهج الالهاء الموجه ويجب وقف هذه المسرحية ووقف الايادي العابثة بالوطن والتي تصر على استخدام ابنائه كدمى للفتنة.. اين ابناء الوطن المخلصين من الوقوف بحزم لهؤلاء ايا كانوا ليوقفوهم عند حدهم وعدم المس بالوطن — ⚔️🇯🇴Mohannad Hani Awamleh🇯🇴⚔️ (@Mohannad4all) May 8, 2022

حساب باسم محمد أبدى تهكمه على ماحدث بأسلوب ساخر ينتقد ما وصل إليه الحال قائلا “ اعمدة جرش التاريخية عندما يجتمع الماضي مع الحاضر“.

اعمدة جرش التاريخية عندما يجتمع الماضي مع الحاضر 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/v1kFGMWOgM — M͜͡u͜͡h͜͡a͜͡m͜͡a͜͡d͜͡ 🎲 (@MAlqamaj) May 8, 2022

فيما طالب حساب باسم ماهر مدالله بمحاسبة الفاعل وعدم تجاهل ما حدث من قبل الجهات المعنية متائلا عن دور المسؤولين عن حماية الآثار وحراستها قائلا “ تشويه الاعمدة الاثرية في جرش عمل غير مسؤول وتخريب وإساءة لا تغفر ويجب محاسبة من قام بهذا الفعل المشين ولكن أين حراس الاثار المسؤولون عن حمايتها من العبث والتخريب يجب محاسبتهم على التقصير ومحاسبة مسؤوليهم عن عدم متابعتهم لتأكد من تأديتهم لواجباتهم ترهل واضح وعدم احساس بالمسؤوليه.“.

تشويه الاعمدة الاثرية في جرش عمل غير مسؤول وتخريب وإساءة لا تغفر ويجب محاسبة من قام بهذا الفعل المشين ولكن أين حراس الاثار المسؤولون عن حمايتها من العبث والتخريب يجب محاسبتهم على التقصير ومحاسبة مسؤوليهم عن عدم متابعتهم لتأكد من تأديتهم لواجباتهم ترهل واضح وعدم احساس بالمسؤوليه. — Maher Madadha (@maher_madadha) May 8, 2022

من جانبه قال مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، ”إن قيام أحد الأشخاص المجهولين بطلاء عدد من أعمدة مدينة جرش الأثرية باللون الأسود والكتابة عليها وتشويهها، هو ممارسة وسلوك فردي سيئ من أشخاص وفئة قليلة ليس لديها الوعي بأهمية هذا الموقع الأثري ولا تمثل ثقافة مجتمعنا الأردني“.

وأضاف بلعاوي في بيان الأحد، أن ”دائرة الآثار العامة قامت بعمل فني مؤقت وبطرق علمية بدائية آمنة على الموقع لتغطية التشويه، حيث كانت التغطية المؤقتة لمنع انتشار الصور والتشوه البصري أثناء عملية المعالجة الدائمة للموقع الأثري والتي ستجري في القريب العاجل بشكل علمي ودقيق“.

وأكد بلعاوي أن الجهات المختصة بدأت التحقيق بالحادثة لضبط المعتدين على الموقع الأثري وتحويلهم للقضاء.