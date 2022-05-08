مقطع فيديو يقود السعودية للعثور على أحد مواطنيها العالقين في المغرب

وجدت قصة شاب سعودي عالق في المغرب منذ أشهر، تدخلًا رسميًا سريعًا بعد ساعات من نشر نشطاء مغاربة مقطع فيديو له في أحد شوارع مدينة المحمدية المغربية، وقد بدا مشردًا وفي وضع غير طبيعي.

وتداول نشطاء مغاربة وسعوديون، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقول إنه سعودي من منطقة الباحة، ويُفهم من الحوار بينه وبين مصور الفيديو، أنه عالق، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد فقد أوراقه الثبوتية.

وأعلنت السفارة السعودية في المغرب، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عن الوصول للشاب، وبدء إجراءات عودته إلى بلاده بعد ساعات قليلة من توجيه رسمي لأمير منطقة الباحة، حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمتابعة حالة الشاب الذي ظهر في الفيديو.

#عاجل وجه سمو أمير منطقة #الباحة

بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي المتواجد في المملكة المغربية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه . pic.twitter.com/bSKNWueyaf — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) May 8, 2022

وقالت السفارة في بيان لها: ”إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي، يعاني ظروفًا صحية صعبة في المملكة المغربية؛ تود السفارة الإفادة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكد من أوراقه الثبوتية“.

وأضاف البيان: ”كما تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وهو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة السعودية في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حاليًا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالمًا بإذن الله“.

ويقول مدونون سعوديون كثر، إن الشاب هو فهد عبدالهادي الزهراني، وقد تم الوصول لعائلته بعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما ”تويتر“، واسع الاستخدام من قِبل السعوديين.

الحمد لله تم التعرف عليه.

اسمه #فهد_عبدالهادي_الزهراني

من منطقة #الباحة

والآن هو لدى السفارة.

اللهم لك الحمد. pic.twitter.com/Q3KRCyrMzr — ⚓️ثُريَّا العِنِزي (@Thurayya2022) May 8, 2022

وقُوبل التدخل الرسمي السريع والوصول للشاب، وتأمين سكن له تمهيدًا لعودته لعائلته، بإشادة واسعة من قبل كثير من السعوديين الذين تعاطفوا مع قصته، وساهموا في التعرف على هويته.

ولم يتضح بعد سبب تواجد الشاب في المغرب، ولا كيف انتهى به الحال مشردًا في المحمدية، كما يبدو في مقطع الفيديو.

والمغرب إحدى الوجهات السياحية التي يقصدها السعوديون، فيما تعد السعودية واحدة من وجهات العمل لبعض المغاربة.