إيران.. توقيف 3 شرطيين بعد تعنيف امرأة‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تم توقيف ثلاثة شرطيين إيرانيين في طهران؛ بعد بث مقطع فيديو يظهر اعتقالهم امرأة بعنف، حسبما أفادت مصادر رسمية، اليوم الأحد.

وقالت صحيفة ”إيران“ الحكومية، الأحد، إن ”عناصر الشرطة الذين اعتقلوا شابة بعنف في لافاسان في شرق طهران، اعتُقلوا“.

وأثار مقطع فيديو قصير يظهر ثلاثة شرطيين يدفعون امرأة للصعود إلى سيارة للشرطة، الغضب. ولم يتم تحديد تاريخ الفيديو.

وتُظهر الصور المرأة وهي تتوسل رجلًا في ثياب مدنية يدفع بها إلى الأرض أمام شرطي، ورجلا آخر يرتدي زيًّا عسكريًا.

وذكرت صحيفة ”إيران“، الأحد، أن ”شرطيًا بملابس مدنية ضرب الشابة على يدها“ خلال الواقعة، و“أجبرها على الصعود إلى السيارة وهددها“.

وقال نائب قائد شرطة طهران مراد مرادي، إن سلوك الشرطة كان ”عنيفًا“ و“مخالفًا لتعليمات الشرطة“، وفق ما نقل عنه نادي الصحافيين الشباب، وهو وكالة تابعة للتلفزيون الرسمي.

وأوضح العقيد مرادي، أنه تم فتح تحقيق بعد العثور على ”كميات من الحشيش“ في السيارة ”المصادرة“.

وذكرت وكالة أنباء ”إرنا“ الرسمية، أن قائد شرطة العاصمة الجنرال حسين رحيمي أمر، أمس السبت، بفتح تحقيق في اعتقال المرأة.