أنباء عن إصدار أمر بإلقاء القبض على المشهور الكويتي يعقوب بوشهري

أفادت تقارير كويتية اليوم السبت بأن السلطات أصدرت أمرًا بإلقاء القبض على مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، المتواجد حاليًا خارج البلاد، وذلك على خلفية قضية الخمور التي تم ضبطها على يخت يقال إن ملكيته تعود له.



وذكرت بعض الحسابات الإخبارية الكويتية أنه ”تم تعميم الأمر من قبل وزارة الداخلية على جميع المنافذ الحدودية والمطار تمهيدًا لإحالة المشهور الكويتي إلى النيابة العامة والتحقيق معه بتهمة الاتجار بالخمور“.

عاجل / صدور أمر القاء قبض على #مشهور_التواصل_الاجتماعي وتعميمه على المنافذ والمطار تمهيداً لاحالته الى النيابة العامة بتهمة #الاتجار_بالخمور.

• بعد ضبط اليخت المملوك له محملاً بـ 700 زجاجة خمر. pic.twitter.com/x03pXTmNJa — المجلس (@Almajlliss) May 6, 2022

وأوضح الحقوقي والإعلامي عبدالعزيز اليحيى في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، أن الأمر الصادر هو ”إجراء عادي ولا يعتبر تهمة، وصدر بأمر كتابي من النيابة العامة للتحقيق مع المشهور بسبب ضبط الخمور على يخته“.

ولم يرد أي بيان رسمي بشأن أمر إلقاء القبض، كما لم يشر المشهور الكويتي إليه خلال تعليقه على القضية التي تصدرت حديث النشطاء خلال الساعات القليلة الماضية، وطالب باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت السلطات الكويتية قد ضبطت أمس الجمعة، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية، وتعود ملكيته للمشهور الكويتي يعقوب بوشهري.

وتم إحباط إدخال زجاجات الخمر التي قدرت بنحو 700 زجاجة من خمور متنوعة، وضبط اليخت والأشخاص الذين كانوا على متنه (مواطن ومقيم) وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وخرج بوشهري المتواجد حاليًا في لندن، بمقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ للتعليق على القضية، حيث طالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكدًا ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.

وأضاف أن ”الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقًا، وأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر“، لافتًا إلى أنه ”واثق من نفسه ويعلم ما لديه جيدًا“.

وأشار المشهور الكويتي إلى أنه ”لن يتنازل عن حقه تجاه أي شخص يسيء إليه“، مشددًا على ”ضرورة عدم الخوض في القضية حتى تتبين ملابساتها وحقيقتها“.

وأعاد بوشهري نشر تغريدات لنشطاء وحقوقيين دافعوا عنه، وأكدوا ثقتهم ببراءته، وطالبوا بعدم الإساءة إليه وانتظار التحقيقات في القضية لكشف الحقيقة.

وأبدى المشهور الشاب استياءه من بعض التعليقات ضده على خلفية القضية، وقال في تغريدة: ”والله اني من القهر خايف انام ما اقوم حسبي الله ونعم الوكيل لكن انا اعرف نفسي وبكره بتعرفون بإذن واحد أحد خلاص عاد كافي“.

وسبق أن اتُهم بوشهري في قضية ”غسيل أموال المشاهير“ التي بدأت في منتصف عام 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم ومنهم بوشهري.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري ورفع إجراءات منع السفر عنه.

وتمنع الكويت شرب الخمور أو التجارة بها وبيعها في البلد الخليجي الذي يقطنه نحو 4 ملايين و800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، حيث تعمل السلطات على ملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين بقضايا من هذا النوع.