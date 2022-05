حاول خداع الأمريكيين.. سجن عراقي ينتمي إلى "عصائب أهل الحق" 4 سنوات

قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بسجن عراقي ينتمي لميليشيات ”عصائب أهل الحق“ العراقية، أربع سنوات، بتهمة الكذب على السلطات للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صدر عنها، إن ”حُكما صدر بحق جاسب حافظ سعدون الفوادي، 36 عامًا، وهو مواطن عراقي مقيم في نيويورك، بالسجن 48 شهرًا لإدانته بالإدلاء ببيانات كاذبة بشأن طلب الحصول على الإقامة الدائمة، والإدلاء ببيانات كاذبة لمسؤولي الهجرة في الولايات المتحدة خلال مقابلة شفوية“.

وبحسب الوزارة، شمل الحكم إبعاد الفوادي من الولايات المتحدة دون السماح بإعادة إجراءات الإقامة بعد إطلاق سراحه من السجن.

ونفى المتهم كذبا في طلب كتابيّ أرسله بالبريد إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في سيراكيوز، في 8 يونيو 2017، كونه عضوًا في أي مجموعة تشارك في أنشطة عنيفة، بحسب بيان الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن ”بيان الفوادي كاذب لأنه منذ عيد ميلاده السادس والعشرين، أثناء إقامته في العراق، كان عضوا في ”عصائب أهل الحق“، وهي ميليشيا شيعية ومنظمة شبه عسكرية مدعومة من إيران“.

وتضمنت مشاركة الفوادي في عصائب أهل الحق – وهي جماعة تم تصنيفها رسميًا منذ ذلك الحين على أنها ”منظمة إرهابية أجنبية“ من قبل وزارة الخارجية الأمريكية – السفر إلى سوريا في عام 2013.

