وفاة سفاح "تارودانت" داخل سجنه في المغرب

أكدت وسائل إعلام محلية الجمعة، وفاة السجين المغربي عبد العالي الحاضي، المعروف بلقب ”سفاح تارودانت“ داخل سجن مول البركي التابع لإقليم آسفي (جنوب غرب البلاد) بعدما أن أمضى به 9 سنوات.

ويعتبر هذا المجرم أشهر مغتصب وقاتل متسلسل للأطفال عرفه المغرب هذا القرن، ذهب ضحيته حوالي 8 أطفال، وقد القي عليه القبض عام 2004 بمدينة تارودانت في الجنوب، وكان في ال 42، أعزبا وبدون سوابق.

وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2005 لكنه لم ينفذ، لأن المغرب توقف عن تنفيذ هذه العقوبة بشكل فعلي منذ 1993، دون إلغائها رسميا من النصوص القانونية، ويكتفي بسجن المحكومين بشكل مؤبد، إن لم يصدر بحقهم عفو ملكي بتخفيف العقوبة أو السراح.

ولم ينس المغاربة تفاصيل الجرائم البشعة التي قام بها سفاح تارودانت، خصوصا سكان مدينة تاروانت الصغيرة الهادئة، الذين اكتشفوا في أغسطس 2004 ، هياكل عظمية وجماجم بشرية في منطقة ”الواد الواعر“ التابعة للمدينة.

وأفادت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة الذين حضروا للمكان، بأن العظام تعود لأطفال صغار بالنظر إلى صغر حجمها، وعددهم ثمانية بحسب عدد الجماجم التي عثر عليها.

وبعد تعميق البحث و التوصل إلى الجاني، بدأ الإعلام المحلي ينشر تفاصيل عن مجريات التحقيق استنادا إلى معلومات من مصالح الأمن، فتبين أن تحليل الحمض النووي و تحليل التربة كانا من أبرز مفاتيح البحث التي اعتمدها المحققون.

فالتربة التي كانت عالقة بالجماجم أكدت بأن الجثث كانت مدفونة في بقعة أرضية معدة للبناء، مما ساعد محققي الشرطة كثيراً في حصر مكان البحث.

كما استعمل الحمض النووي للأسر التي اختفى أبناؤها في ظروف غامضة، لمقارنته بالرفات التي تم العثور عليها، وحصل تطابق في الحمض النووي لثلاث جماجم مع ثلاث أباء، من أصل خمسة بلغوا عن اختفاء أبنائهم.

وتبين من التحقيق مع أسر الضحايا الثلاث، أن أبناءهم كانوا جميعا يعملون في محطة النقل العمومي بالمدينة، فتم التركيز على المكان.

وكانت النتائج النهائية للتحقيق صادمة، فالجاني كان يبيع وجبات سريعة على عربة في المحطة، وتمكن بذلك من كسب ثقة ضحاياه الصغار، واستدراجهم إلى مكان خلاء، حيث قام باغتصابهم وقتلهم بوحشية، وبعدها حفر حفرة عميقة حيث دفنهم بشكل عمودي.