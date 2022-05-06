سويسرا.. نصف طن كوكايين في مصنع "نسبريسو" الشهير للقهوة

أعلنت الشرطة السويسرية أمس الخميس، أنّها ضبطت أكثر من 500 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل شحنة من حبوب البن وصلت إلى مصنع تابع لـ“نسبريسو“.

وأشارت الشرطة إلى أنّ عمالا تابعين للمصنع الواقع في رومون في كانتون فريبورغ غرب سويسرا أعلموا السلطات الإثنين بعثورهم على مسحوق أبيض غامض داخل أكياس حبوب البن، حسبما أفادت ”فرانس برس“.

وأوضحت شرطة فريبورغ أنّ الموظفين في المصنع المملوك لشركة ”نستلة“ السويسرية العملاقة للأغذية ”عثروا على مادة بيضاء غير محدد نوعها عندما كانوا يفرغون أكياسا تحوي حبوب بن طازجة“.

وبيّن التحليل أنّ ”المادة التي عُثر عليها هي الكوكايين“.

وقالت الشرطة إنّ ”عملية تفتيش خمس شحنات ”نُقلت إلى المصنع عبر القطار في اليوم نفسه أسفرت عن ضبط أكثر من 500 كيلوغرام من هذا المخدر“.

وأشارت إلى أنّها شددت الرقابة الأمنية في محيط المصنع أثناء عملية الضبط التي شاركت فيها كذلك وحدة تابعة للجمارك.

وشددت الشرطة على أنّ ”كمية الكوكايين لم تلوّث الإنتاج التابع للمصنع“.

ولفتت إلى أنّ ”التحقيق الأولي خلص إلى أنّ الشحنة أتت من البرازيل“، مضيفة أنّ ”كمية الكوكايين المضبوطة نقية بنسبة تفوق الثمانين في المئة، وأنّ قيمتها تُقدّر بأكثر من خمسين مليون فرنك سويسري (51 مليون دولار)“.

وأشارت إلى أنّ ”الكوكايين المضبوط يبدو أنّه كان متجها نحو السوق الأوروبية“.

يشار إلى أن تقريرا متخصصا نشر العام 2019، أشار إلى أن تجارة الكوكايين في سويسرا تبلغ سنويا حوالي 330 مليون فرنك سويسري (330 مليون دولار).

وبحسب ما نقل موقع ”سويس إنفو“ السويسري، عن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان آنذاك، فإن ”5 مدن سويسرية هي (زيورخ، سانت غالن، جنيف، بازل، برن) جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى من حيث تعاطي الكوكايين في أوروبا“.

من جهته، أكد مركز البحوث الوطني ”إدمان سويسرا“، أنه ”يتم تعاطي حوالي 5 أطنان من الكوكايين كل عام في سويسرا“.

وبين المركز أن ”الكوكايين يأتي بشكل أساس من شبكات غرب أفريقيا، في حين تقوم مجموعات ألبانية باستيراد الهيروين وبيعه في سويسرا، وتتراوح الكمية المتداولة بين 1.8 و2.5 طن في السنة“.

وأوضح أنه ”في كل عام تصل أعداد الوفيات بسبب مشاكل لها علاقة إما بتعاطي المخدرات أو بلعب القمار إلى أكثر من 11 ألف وفاة وتقدّر التكاليف المادية بحوالي 14 مليار فرنك سويسري“.