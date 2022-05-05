فرنسا.. سطو مسلح على محل "شانيل" للمجوهرات في باريس (فيديو)

تعرض أحد محلات ماركة شانيل في العاصمة الفرنسية باريس لسطو مسلح، الخميس، وذلك في وضح النهار وعلى مرأى من المارة، من قبل 4 أشخاص على متن دراجتين ناريتين.

وأفادت التوقعات الأولية بأن اللصوص استولوا على مجوهرات تتراوح قيمتها بين 2 و 3 ملايين يورو، بينما لم تتسبب الواقعة في أية إصابات جسدية.

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للواقعة التي يظهر فيها المهاجمون الأربعة وهم يرتدون ملابس سوداء ويضعون أقنعة وخوذات لإخفاء هويتهم.

وتوقف الأربعة على متن الدراجتين أمام المحل الموجود بشارع ”لابيه“ وسط باريس، فيما تولى أحدهم مهمة الحراسة أمام المحل كما يبدو، ليدخل الثلاثة الآخرون، وعادوا وهم يحملون حقائب رياضية، ليفر الجميع بسرعة على متن الدراجتين.

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ونقل موقع ”لوفيغارو“ شهادات من عين المكان، فقال أحد التجار إن اللصوص وصلوا بين الثالثة زوالا والثالثة و10 دقائق أمام المحل.

وأضاف أن أحدهم كان يحمل سلاح كلاشينكوف بحزام معلق على كتفه، وأن السطو تم بين 3 و 4 دقائق، ثم لاذوا بالفرار عبر شارع ”دونو“ في اتجاه دار الأوبرا.

وتم تهديد البائعين والحراس داخل المحل بواسطة السلاح، ثم الاستيلاء على المسروقات.

فيما صرح أحد حراس المحل الذي ما يزال تحت وقع الصدمة، أنه أرغم على التمدد على الأرض من طرف المعتدين.

وحوالي الثالثة و 18 دقيقة، وصل 8 من رجال الشرطة على دراجاتهم إلى عين المكان بحسب ذات المصدر، وقدم لهم أحد المارة رقم واحدة من الدراجتين الناريتين، تمكن من التقاطه بسرعة.

كما تمت محاصرة منطقة ساحة ”فوندوم“ من طرف قوات الأمن، وأعلنت النيابة العامة بباريس عن فتح تحقيق في واقعة السطو المسلح.

وتشهد باريس جرائم عديدة من هذا النوع، حيث سبق أن تعرضت عدة محلات للمجوهرات للسرقة أو السطو المسلح، وتمكن اللصوص من الحصول على مسروقات بقيمة مالية كبيرة جدا، كما سجلت عدة وقائع مشابهة لم تتمكن فيها الشرطة الفرنسية من التوصل للفاعلين.