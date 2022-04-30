اعتداء ضابط على إمام مسجد يثير سخط الكويتيين (فيديو)‎‎

أثارت حادثة اعتداء رجل أمن على إمام وخطيب مسجد ”الإمام الحسين“ في الكويت سخط نواب وحقوقيي البلد الخليجي الذين ساءهم ما أقدم عليه المعتدي من اعتداء جسدي على رجل الدين داخل دار العبادة.

وتداول النشطاء على نطاقٍ واسع مقطع فيديو للحظة الاعتداء على الإمام وهو الشيخ مهدي الهزيم من أبناء الطائفة الشيعية، حيث ظهر أحد الأشخاص وقيل بأنه ”ضابط“، أثناء اعتدائه على الإمام وسحب هاتفه منه وإخراجه من المسجد عقب مشادة كلامية بينهما.

وقال أحد الأشخاص الذي سُمع صوته معلقاً على المقطع المتداول إن ”أحد ضباط جهاز أمن الدولة (ف د) اعتدى على الإمام الذي طلب من اللجنة الثلاثية الرسمية بطاقاتهم الشخصية“.

وبدا من المقطع المتداول أن مشادة كلامية وقعت بين الشيخ والضابط الذي سحب هاتف الشيخ وقام بدفعه لتستمر المشادة الكلامية بينهما وسط محاولات الشيخ استعادة هاتفه الذي تمكَن في النهاية من سحبه من يد الضابط الذي قام بدوره بدفع الشيخ خارج المسجد.

وأثارت حادثة الاعتداء استياءً واسعا، لاسيما أنها وقعت داخل دار عبادة وفي شهر رمضان، حيث طالب نواب وحقوقيون ونشطاء، الجهات المعنية بمحاسبة المعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتعليقاً على ذلك، قال النائب أحمد الحمد ”لن نقبل ان تترك بعض التصرفات التي تنم عن الاستهتار بالمشاعر الدينية لفئة كبيرة من المجتمع دون محاسبة والاعتداء على إمام مسجد اعتداء على القيم التي ميزت مجتمعنا الكويتي لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية هذه القيم“.

لن نقبل ان تترك بعض التصرفات التي تنم عن الاستهتار بالمشاعر الدينية لفئة كبيرة من المجتمع دون محاسبة والاعتداء على إمام مسجد اعتداء على القيم التي ميزت مجتمعنا الكويتي

لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية هذه القيم — م أحمد الحمد (@AhmedMAlhamad) April 30, 2022

كما أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي على حرمة دور العبادة وطالب بمحاسبة المعتدي، قائلاً: ”دور العبادة لها حرمتها..ومن أخطأ يجب محاسبته وأعتدنا من الشيخ أحمد النواف محاسبة المخطئين والمتجاوزين على القانون ونقول له استمر بالتعامل مع الجميع وفق القانون ولن تجد منا إلا كل الدعم والإنصاف“.

دور العبادة لها حرمتها..ومن أخطأ يجب محاسبته وأعتدنا من الشيخ أحمد النواف محاسبة المخطئين والمتجاوزين على القانون ونقول له استمر بالتعامل مع الجميع وفق القانون ولن تجد منا إلا كل الدعم والإنصاف . — الصيفي مبارك الصيفي (@AlsaifiAlsaifi) April 30, 2022

بينما قال النائب حسن جوهر: ”على وزير الداخلية محاسبة مفتعلي فتنة ضرب النسيج الوطني وانتهاك حرمة المساجد وعلماء الدين في الشهر الفضيل ومخالفة توجيهاته الشخصية المباشرة، وإلا سوف يتحمل المساءلة السياسية المستحقة.. الوعي الشعبي الكويتي عصيٌ على افتعال الأزمات والفتن من حكومة مستقيلة تعيش الغرق السياسي“.

على وزير الداخلية محاسبة مفتعلي فتنة ضرب النسيج الوطني وانتهاك حرمة المساجد وعلماء الدين في الشهر الفضيل ومخالفة توجيهاته الشخصية المباشرة، وإلا سوف يتحمل المساءلة السياسية المستحقة.. الوعي الشعبي الكويتي عصيٌ على افتعال الأزمات والفتن من حكومة مستقيلة تعيش الغرق السياسي.. — د. حسن جوهر (@dr_hasanjohar) April 30, 2022

وطالب النائب عبيد الوسمي، وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بالاعتذار عما تعرَض له إمام المسجد ثم الاستقالة من منصبه عقب محاسبة المعتدي.

وقال الوسمي: ”الاخ احمد النواف منذ توليك المنصب وانت تعمل بكل الوسائل لاستفزاز الوضع باعذار لاتقنع احدا ! و التعدي إمام ورجل دين في المسجد امر غير مفهوم وغير مقبول و الخلاصة تعتذر ثم تستقيل بهدوء بعد معاقبة العسكري الذي أهان إماماً في المسجد“.

الاخ احمد النواف منذ توليك المنصب وانت تعمل بكل الوسائل لاستفزاز الوضع باعذار لاتقنع احدا ! و التعدي إمام ورجل دين في المسجد امر غير مفهوم وغير مقبول و الخلاصة تعتذر ثم تستقيل بهدوء بعد معاقبة العسكري الذي أهان إماماً في المسجد — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) April 30, 2022

إلا أن مطالب الوسمي باستقالة وزير الداخلية لاقت هجوماً من بعض النشطاء الذين أكدوا بأن الوزير غير مسؤول عن أخطاء فردية من رجال الأمن، وأن مطلبهم هو محاسبة المعتدي.

محاسبة الفاعل مطلب شعبي والحكمة ضالة المؤمن والمرتزقة يعتقدون بأننا سذج وسنركض للمطالبة برحيل الوزير#كلنا_احمد_النواف#اقتحام_مسجد_الامام_الحسين https://t.co/fNqKlDUhF0 — المحامي / عبدالعزيز بومجداد (@azizBOMEJDAD) April 30, 2022

الوزير لا يتحمل سوء ما فعل الموظف محاولة توريط الوزير لا تحمل سوى نفس انتقامي من وزير اصلاحي

من يريد الاجراء الصحيح لا يقفز ويحمل الوزير مسؤولية موظف سيء !#اقتحام_مسجد_الامام_الحسين — عبدالـمـحسـن الـسـلمـان (@MrAlsalman) April 30, 2022

ولم يتم الكشف عن سبب المشادة الكلامية التي جرت بين الضابط والشيخ قبيل الاعتداء عليه، إلا أن بعض النشطاء أفاد بأن ”الأمر متعلق بقضية جمع الزكاة في المسجد، وأن سبب المشاجرة والاعتداء هو مصادرة موظفين رسميين صناديق الزكاة في المسجد“.

بلغنا انه تم اقتحام مسجد الامام الحسين من قبل اشخاص رسميين

وأخذوا زكاة الفطرة وذهبوا بها ! و حصل شد واخذ هويات بما فيها هوية إمام المسجد والمصلين بشكل مستفز! سؤالي للحكومة :الزكاة هي ديننا و هذا الاستهداف الواضح الاستفزازي المتكرر ما هو هدفكم منه ؟!

وين تبون توصلون ؟؟!! — مبارك صالح النجادة (@Mubarkalnajadah) April 30, 2022

سمعت أن موظفي الحكومة المستقيلة دخلوا عددا من المساجد وصادروا صناديق زكاة الفطر بطريقة همجية.. دفع الزكاة من شعائر الدين المكفول القيام بها بحسب المادة ٣٥ من الدستور كيف للناس ان تقوم بواجباتها الشرعية؟ ألا توجد طريقة حضارية أكثر من استفزاز الناس في عباداتهم؟ — يوسف بهبهاني (@Ybahbahani) April 30, 2022

ولم يصدر أي بيان رسمي للتعليق على الحادثة وأسبابها وحقيقة ما تداوله النشطاء بشأن السبب المباشر للاعتداء، في حين لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الاستياء والمطالبة بمحاسبة الضابط المتهم بالاعتداء، فقد رأى آخرون ومنهم نواب أن تطبيق القانون واجب على رجال الأمن في أي مكان.

وبهذا السياق قال النائب أسامة المناور: ”أبناء الكويت من منتسبي الداخلية ووزارة الشؤون بيّض الله وجوهكم عمليات جمع الأموال بلا رقابة وأخذ إذن من الجهات المختصة هي مسألة تعرّض سمعة الكويت للخطر إذ أن لا أحد يعرف على وجه اليقين أين تذهب هذه الأموال وسأسأل هل تمت ضبطيّة لجمع أموال دون ترخيص وتدخل مسؤول لحماية هذا التجاوز ؟“.

أبناء الكويت من منتسبي الداخلية ووزارة الشؤون

بيّض الله وجوهكم

عمليات جمع الأموال بلا رقابة وأخذ إذن من الجهات المختصة هي مسألة تعرّض سمعة الكويت للخطر

إذ أن لا أحد يعرف على وجه اليقين أين تذهب هذه الاموال

وسأسأل

هل تمت ضبطيّة لجمع أموال دون ترخيص

وتدخل مسؤول لحماية هذا التجاوز ؟ — أسامة المناور (@OsamaAlMunawer) April 30, 2022

وكذلك قال النائب السابق محمد هايف المطيري: ”أي مكان مهما كانت مكانته أو مسماه يجب أن يبعد عن مخالفة القانون كما يجب تطبيق القانون على الجميع في جمع التبرعات وهو مطلب الجميع ويجب انتظار توضيح الداخلية ملابسات مداهمة مكان التبرعات محل الخلاف فالتصعيد قبل الإستيضاح عن ملابسات الأمر والرجوع لتصوير الفيديو كاملا ليس له مبرر“.

أي مكان مهما كانت مكانته أو مسماه يجب أن يبعد عن مخالفة القانون كما يجب تطبيق القانون على الجميع في جمع التبرعات وهو مطلب الجميع ويجب انتظار توضيح الداخلية ملابسات مداهمة مكان التبرعات محل الخلاف فالتصعيد قبل الإستيضاح عن ملابسات الأمر والرجوع لتصوير الفيديو كاملا ليس له مبرر . — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) April 30, 2022

وسبق أن ضبطت فرق التفتيش بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية صناديق لجمع التبرعات النقدية في المساجد خلال شهر رمضان، لمخالفة ذلك للقرارات الرسمية.

وأكدت وزارة الشؤون في بيان سابق تداولته الصحف المحلية أن ”جمع التبرعات النقدية (الكاش) ممنوع بأشكاله كافة، موضحة أن الجمع بالمساجد، يتم فقط عبر الاستقطاع البنكي، أو من خلال استخدام خدمة الـ (كي. نت)“.

ويعيش في الكويت 4 ملايين و 800 ألف شخص، يمثل عدد الكويتيين منهم نحو مليون و450 ألفا، غالبيتهم مسلمون ينتمون لمذهبين رئيسيين هما السنة والشيعة.

وتنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن ”الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين“.

كما تنص المادة 35 على أن ”حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب“.