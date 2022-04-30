العراق.. تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد، وتوقيف عشرة أشخاص في إطار العملية، بينهم خمسة من جنسيات عربية، وضبط أكثر من ستة ملايين حبة من الكبتاغون.

وأصبح العراق الحدودي مع سوريا والسعودية محطّة أساسية في تجارة الكبتاغون، الذي توسّعت تجارته في الشرق الأوسط إلى حد كبير خلال العام 2021.

وفي بيان بثّ على منصات التواصل الاجتماعي، قال الجهاز إن مفارزه تمكنت من ”تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المواد المخدرة تتكونان من عشرة أفراد من جنسيات عربية وعراقية“.

وأضاف أنه تمّ ”ضبط مستودع كبير لخزن المواد المخدرة يقع جنوب غربي العاصمة بغداد، إذ ضبط بداخله ما يقرب من الستة ملايين و200 ألف حبة، وهو ما يقدّر بطن من السموم المخدرة كانت معبأة بطريقة مبتكرة“.

وقال البيان إن الشبكة الأولى تضمّ ”أربعة متهمين من جنسيات عربية يعملون على إعادة تفريغ تلك الحبوب وبيعها“، مضيفًا أنه تمّ اعتقال ثلاثة عراقيين بناء على ”اعترافات“ الأربعة الآخرين.

وتضم الشبكة الثانية متهمًا عربي الجنسية قبض عليه وبحوزته 6 كيلو غرامات من مادة الحشيشة، وفق البيان، في حين تمّ توقيف شخصين إضافيين ضمن الشبكة، لم تحدد جنسيتهما.

وذكر البيان أن المتهمين جميعاً اعترفوا ”بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات وإدخالها إلى العراق“.

وعززت القوات الأمنية عملياتها في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الأخيرة، وتعلن بشكل شبه يومي وضع اليد على كميات من المخدرات وتوقيف العديد من المهربين.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، تمكنت القوات الأمنية من توقيف 18 تاجر مخدرات في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، كما أفاد مصدر رسمي في المحافظة لوكالة ”فرانس برس“.

وكشف أن أكثر من 3 ملايين حبة كبتاغون جرى ضبطها، عثر على غالبيتها في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن ”غالبية تجار المخدرات جرى توقيفهم في مناطق حدودية مع سوريا، لا سيما في الرطبة والقائم“.

ومنذ مطلع شهر نيسان/أبريل، ضبطت مليون و800 ألف حبة كبتاغون في منطقة القائم الحدودية مع سوريا، وفق المصدر نفسه.

وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق، حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب ووسط البلاد الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.

في كانون الأول/ديسمبر، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن ”محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية“.