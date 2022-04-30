الهند تضبط خيوطًا مشبعة بالهيروين بقيمة 58 مليون دولار

قال شرطي، اليوم السبت، إن السلطات الهندية ضبطت 90 كيلوجرامًا من المخدرات بقيمة 58 مليون دولار (الدولار = 76.5200 روبية هندية) في ميناء بولاية غوجارات غرب البلاد في ثالث عملية من نوعها خلال أسبوعين.

وتم ضبط الهروين، أمس الجمعة، في حاوية وصلت إلى ميناء بيبافاف في وقت تزيد فيه الهند من يقظتها على حدودها الغربية لمنع تهريب المخدرات من إيران وأفغانستان.

وقال مسؤول بشرطة الولاية لرويترز: ”كانت الحاوية مليئة بالخيوط، لكن الفحص أظهر أن مادة مشتقة من الهيروين أضيفت إلى الخيوط قبل تجفيفها“.

وضبطت الشرطة الهندية، الأسبوع الماضي، 56 كيلوجرامًا من الهيروين بقيمة 37 مليون دولار وألقت القبض على 9 باكستانيين في عملية بحرية.

كما صادرت السلطات 205.6 كيلوجرام من الهيروين بقيمة 188 مليون دولار من ميناء كاندلا في غوجارات هذا الشهر.

واتهمت الهند جارتها وخصمها اللدود باكستان بتشجيع عصابات مافيا المخدرات على إدارة شبكات عبر الحدود، وهي تهمة تنفيها باكستان.