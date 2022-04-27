الكويت.. إيقاف محام لاعتدائه على طفل وإرغامه على تناول مؤثرات عقلية

أوقف رجال المباحث في محافظة حولي الكويتية، محاميًا وأحالوه إلى التحقيق عقب اتهامه باستدراج طفل إلى مكتبه والاعتداء عليه عقب إرغامه على تناول مؤثرات عقلية.

وتم إيقاف وحجز المحامي عقب تقديم بلاغ ضده من قِبل والد الطفل المعتدى عليه البالغ من العمر 11 عامًا.

وكشف مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية تفاصيل الحادثة، والبلاغ الذي قدَّمه والد الطفل وهو مقيم من إحدى الجنسيات العربية، حيث اتهم المحامي باستدراج نجله والاعتداء عليه.

وأوضح والد الطفل في البلاغ ”أن نجله أخبره أنه أثناء تواجده في ساحة العمارة التي يقطنها مع ذويه في منطقة السالمية، استدرجه محامٍ إلى مكتبه الكائن في العمارة ذاتها بعدما أغراه بالمال، وأجبره على تناول حبوب مؤثرات عقلية (لاريكا)، ثم اعتدى عليه“.

وأكد المصدر الأمني ”أنه تم استدعاء الطفل والاستماع إلى أقواله، ومن ثم تم ضبط المتهم والتحقيق معه، وعرضه على النيابة التي أمرت بحجزه في نظارة المخفر على ذمة القضية“.

وتسجل الكويت التي يعيش فيها نحو 4 ملايين و800 ألف نسمة، ثلثاهم وافدون، بين الحين والآخر كغيرها من الدول، حالات تحرش واعتداء في مختلف مناطق البلاد، لاسيما في المدن الرئيسة، والأسواق، والمجمعات التجارية، بالرغم من تشديد القانون الجزائي، وفرض عقوبات على المتحرشين.

وفي حزيران/ يونيو العام 2021، ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على وافد عربي اتُهم بالتحرش بطفلة ومحاولة التعدي عليها بعد تتبعها عائدة من أحد أفرع الجمعيات إلى مصعد منزل عائلتها في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية.

وتم إلقاء القبض على المتهم وهو في الثلاثينيات من عمره، بعد يومين من تقديم والد الطفلة بلاغًا بتتبع مجهول لابنته (12 عامًا) وتقربه منها، وشروعه بارتكاب أفعال خادشة قبل أن تصرخ الطفلة، ويلوذ المتهم بالفرار.

وفي نيسان/ إبريل العام الماضي، أحالت الجهات الأمنية في الكويت مقيمًا من إحدى الجنسيات العربية إلى النيابة العامة للتحقيق معه إثر اتهامه بخدش حياء طفلة في إحدى مناطق محافظة حولي.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لعسكري متهم بخطف طفل والاعتداء عليه في حمام حديقة بمنطقة ”عبدالله المبارك“، في حادثة وقعت مطلع 2019.