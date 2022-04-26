زيفت إصابتها بالشلل للحصول على المال.. لكنها شوهدت ترقص (صور)

قررت محكمة مينشول ستريت كراون، في مدينة مانشستر البريطانية، سجن امرأة لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وذلك لإدانتها بتزوير إصابتها بالعجز عن الحركة، للحصول على المخصصات المالية المحددة لذوي الإعاقة.

ويتعين على المدعى عليها وتدعى شيريل توبهام، إكمال 10 أيام كمتطلبات لإعادة التأهيل، وبرنامج علاج الإدمان من الكحول لمدة 9 أشهر، وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحصلت توبهام على 28 ألف جنيه إسترليني نحو (35753 دولارا أمريكيا)، من المخصصات المالية الشهرية كبدل معيشة وبدل دعم التوظيف التي توفرها الحكومة البريطانية لذوي الإعاقة، بعدما تقدمت بطلب الحصول على الدعم المالي لإصابتها بالشلل، وحاجتها إلى كرسي متحرك وعكازات للمشي.

واستمعت المحكمة إلى مطالب المدعى عليها، التي ركزت على المخصصات المالية لذوي الإعاقة بشكل شرعي في عام 1992، وحصلت على معدل أعلى من علاوة المعيشة الخاصة بالإعاقة في نوفمبر 1999، حيث كانت في تلك الفترة مصابة بالفعل بعجز في الحركة.

وأظهرت التحقيقات أن توبهام (54 عامًا)، وهي أم لثلاثة أبناء، من بلدة أشتون أندر لاين التابعة لمقاطعة مانشستر الكبرى في بريطانيا، أجرت عملية جراحية في الركبة في عام 2017، أدت إلى تحسين قدرتها على الحركة.

ورغم ذلك استمرت في المطالبة بمخصصات ذوي الإعاقة، بشكل غير قانوني لمدة عامين.

وبدأ التحقيق في ملفها بعد تقديم ادعاء بأن ظروف المدعى عليها لم تكن كما هو مذكور في استمارتها.

وراقب فريق من المحققين توبهام على مدى أسبوعين خلال الفترة من 5 أيلول/ سبتمبر 2019 – 19 أيلول/ سبتمبر 2019، وتم الحصول على لقطات فيديو لتوبهام وهي تتجول في الخارج وتشارك في مناسبات مختلفة، من بينها حفلات رقص، حيث كانت ترقص دون عكازين على موسيقى الروك أند رول، وقامت بنشر صورها في صفحتها عبر موقع ”فيسبوك“.

وعند استجوابها حول ذلك، تمسكت توبهام في البداية بقصة إصابتها بالعجز، ولكن عندما عرضت عليها اللقطات المصورة وهي تمشي دون وسائل مساعدة، أوضحت أنها أجرت عملية جراحية في أغسطس/ آب 2017، وتحسنت ظروفها الصحية.

واعترفت توبهام أمام المحكمة، أنها لم تكشف لمسؤولي مخصصات العجز عن تحسن ظرفها الصحي.

وقال المدعي العام جون ريتشاردز: ”كانت الحالات المرضية المصابة بها، والمذكورة في طلبها للحصول على بدل معيشة، هي: التهاب المفصل التنكسي، ومتلازمة النفق الرسغي، والتهاب الفقار، وتمزق الكفة المدورة في الكتف الأيمن، واعتلال الغضروف، ومتلازمة القولون العصبي“.

وتابع: ”كل ذلك حد بشكل كبير من قدرتها على المشي ومن قدرتها على الاعتناء بنفسها، إذ نتيجة لطلبها، حصلت على بدل معيشة الإعاقة“.

وأوضح ريتشاردز أن مراقبة المدعى عليها كشفت أنها تمشي دون مساعدة، وظهرت في لياقة بدنية جيدة، على عكس زعمها في استمارة طلبها، وكانت المرة الوحيدة التي شوهدت فيها تستخدم عكازًا وكرسيًا متحركًا خلال مراقبتها، عندما حضرت جلسة تقييم قدرات الحركة للمعاقين في وزارة العمل البريطانية، لتوفير مخصصات مالية لهم.