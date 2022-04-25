الإطاحة بفتاة ظهرت بـ"زي عسكري" في السعودية

ألقت شرطة منطقة العاصمة السعودية الرياض، الأحد، القبض على فتاة كانت قد ظهرت في مقطع فيديو مرتدية زياً عسكرياً خاصاً بأحد القطاعات الأمنية، ومنتحلة صفة ”غير صحيحة“.

وقالت شرطة الرياض في بيان عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”تمكنت شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو منتحلة صفة غير صحيحة بارتداء زي عسكري خاص بأحد القطاعات الأمنية“.

وأضاف البيان أنه ”جرى إيقافها واستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة“.

شرطة منطقة الرياض تحدد هوية فتاة لانتحالها صفة غير صحيحة وإحالتها للنيابة العامة. pic.twitter.com/omSNeXUCJS — الأمن العام (@security_gov) April 24, 2022

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قد تداولوا مقطع فيديو لفتاة وهي تظهر بزي عسكري.

ويفرض القانون السعودي عقوبات مشددة على كل شخص انتحل صفة رجل من رجال السلطة العامة والأمن في المملكة.

وبحسب القانون، فإن عقوبة الشخص الذي يقوم بانتحال صفة ضابط شرطة أو رجل من رجال الأمن هي السجن لمدة ثلاث سنوات، أو دفع غرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، وقد تكون العقوبة السجن والغرامة معاً.