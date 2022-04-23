بعد جريمة صفوى.. السعودية تصدر تحذيرات جديدة من مخدر الشبو

أصدرت عدة جهات حكومية في السعودية، تحذيرات من مادة ”ميثامفيتامين“ المخدرة المعروفة باسم ”الشبو“ بالتزامن مع جريمة أسرية مروعة قتل فيها الجاني أربعة من أفراد أسرته حرقاً تحت تأثير تلك المادة التي تسبب الإدمان من أول استخدام لها.

وأقدم مواطن سعودي يوم الخميس الماضي، على قتل والديه وأخيه واخته بعدما حبسهم في غرفة بمنزل الأسرة في مدينة صفوى التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وأضرم النار بعدما سكب البنزين في المكان.

وتقول تقارير محلية، إن التحقيقات الأولية مع الجاني، كشفت عن كونه نفذ جريمته المروعة التي هزت المملكة تحت تأثير تعاطيه لمادة ”الشبو“، فيما لا تعفي القوانين المحلية مسؤولية المجرم عن جريمته إذا كان متعاطيا أو مدمناً للمخدرات.

وأصدرت النيابة العامة في المملكة، تحذيراً جديداً من مادة ”الشبو“ بالتزامن مع خطوة مماثلة من وسائل حكومية وخاصة، بينها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، فيما يشبه الحملة الإعلامية للتوعية ضد مخاطر تلك المادة.

قالت النيابة العامة إن ”الحماية الجزائية تنهض تجاه حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتنعقد المُساءلة في هذا الشأن لكل من شارك في تداولها أو تعاطيها بأي طريقة كانت، ولا يؤثر في قيام المسؤولية الجنائية تجاه متناولها تعاطي هذه المواد أو إدمانها“.

وأضافت عبر حسابها في تويتر ”تُعرف مادة الشبو المحظورة والمؤثرة عقليًا باسم الميثامفيتامين وهي من المواد المؤثرة عقليًا المُدرجة في.. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية..“.

وأوضحت أن مخدر ”ميثامفيتامين“ يُعرف بعدة أسماء أخرى بين متعاطيه، وبينها ”الشبو، الكريستال ميث، الآيس، الثلج، جلاس“ فيما يتم تناوله عبر الاستنشاق عن طريق الانف، وهي أشهر طرق استخدامه، أو تدخينه مع السجائر، أو عن طريق الحقن أو تناوله عن طريق البلع.

#النيابة_العامة

تنهض الحماية الجزائية تجاه حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتنعقد المُساءلة في هذا الشأن لكل من شارك في تداولها أو تعاطيها بأي طريقة كانت، ولا يؤثر في قيام المسئولية الجنائية تجاه متناولها تعاطي هذه المواد أو إدمانها. pic.twitter.com/B7eNKlOIWB — النيابة العامة (@bip_ksa) April 23, 2022

ونشرت ”واس“ بدورها تحذيراً من مخاطر ”الشبو“ تضمن الأعراض والآثار الصحية الناجمة عن تعاطيه، وبينها أن ”تعاطي الميثامفيتامين (الشبو) يؤثر في سلوك المتعاطي ويقوده إلى العنف وفقدان الارتباط بالواقع وارتكاب جرائم بشعة“.

تعاطي الميثامفيتامين (الشبو) يؤثر في سلوك المتعاطي ويقوده إلى العنف وفقدان الارتباط بالواقع وارتكاب جرائم بشعة.#واس_عام pic.twitter.com/6aQF1HNJay — واس العام (@SPAregions) April 23, 2022

وقالت قناة ”الإخبارية“ إن القاتل في جريمة ”صفوى“ انهار بعدما أفاق من تأثير ”الشبو“ وعلم بمصير أفراد عائلته الأربعة الذين قضوا حرقاً.

فيما نقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، عن المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، قوله إن من المتوقع أن يتم الحكم على الجاني بإقامة حد الغيلة عليه، أي أن يحكم عليه بالقتل لما قام به من قتل على سبيل المخادعة لمن استأمنوه.

وأوردت الصحيفة اليومية بدورها تحذيراً من ”الشبو“ قالت فيه، إنها ”مادة مصنعة، مصنفة ضمن المخدرات شديدة الخطورة، وهي منشطة تتسبب في تنبيه وإثارة الجهاز العصبي المركزي“.

وأضافت ”يسبب الشبو الأرق والاضطراب في الوظائف البيولوجية، مما يؤدي إلى سلوكيات خطرة مثل التهور، والجرأة المبالغ فيها، وأكثر الفئات عرضة لهذا المخدر هم فئة الشباب الذين لم يكتمل لديهم الجهاز العصبي المركزي، لأنهم لم يصلوا إلى مرحلة النضج، إذ إن الجهاز العصبي يكتمل عادة في سن الـ24 عاما“.

وتكافح السعودية شأن كل دول العالم لمنع دخول المخدرات بمختلف أنواعها إلى البلاد الشاسعة التي تمتلك حدوداً برية وبحرية طويلة مع دول بعضها يشهد حروباً واضطرابات، مثل اليمن، بينما تستضيف قرابة 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.