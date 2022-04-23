إصابة رجل أمن مغربي أحبط محاولة قتل سائح في أغادير

تعرض أحد عناصر الجهاز الأمني المغربي، لطعنات بوساطة سكين، اليوم السبت، في ضواحي مدينة أغادير جنوب المملكة، وذلك عند تصديه لشخص حاول طعن أحد السياح.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى العسكري في المدينة، وأن حالته الصحية حرجة.

وتم فتح تحقيق قضائي من طرف الدرك الملكي في المنطقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات الواقعة، ودوافع الشخص المعتدي لارتكاب جريمته.

وذكرت صحيفة ”هسبريس“ المغربية، أن المعطيات الأولية، تشير إلى أن المعتدي كان يقوم بحركات غير عادية لتهديد مجموعة من السياح، كانوا يتناولون وجبة الغداء في أحد مطاعم المنتجع السياحي تاغازوت، الشهير بشاطئه الجميل الذي يؤمه المصطافون من داخل المغرب وخارجه.

وقد نشرت فيديو يصور الجزء الأول من الواقعة، يبين المعتدي وهو يتوعد السياح أمام المطعم، وفجأة استل الرجل سكينا من الحجم الكبير، وحاول توجيه طعنات إلى أحد السياح، عندها تدخل قائد المنطقة (ممثل السلطة) برفقة عناصر القوات المساعدة، فأبدى المهاجم مقاومة عنيفة، وبدأ يوجه طعنات من السلاح الأبيض الذي يحمله.

وشهدت مدينتا تزنيت وأغادير المتجاورتين، واقعة مشابهة في شهر يناير الماضي، عندما قام شخص بطعن سائحتين مسنتين، فقتل إحداهما وأرسل الثانية إلى المستشفى حيث تلقت العلاجات الضرورية التي أنقذت حياتها، وتم توقيفه بشاطئ أغادير، بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن أحد المقاهي الساحلية.

وتبين فيما بعد، أن المعتدي سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر.