الجاني أعد "خطة محكمة".. كشف تفاصيل صادمة بشأن جريمة القطيف

ألقت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن أقدم على إضرام النار في منزل ذويه بمحافظة القطيف، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن تفاصيل صادمة للحادثة الأليمة، والتي تتجاوز كون الجاني كان متعاطيا لمادة الميثامفتمين المخدر (الشبو).

وقالت الوسائل إن التحقيقات كشفت عن أن الجاني وهو أحد أفراد الأسرة المجني عليها، قد كان حريصا على قتل أفراد أسرته، إذ وضع خطة محكمة لجمعهم في غرفة واحدة كما كان حريصا على إغلاق الغرفة ذاتها بإحكام فور إشعاله النيران فيها.

وبحسب ما أورده موقع ”العربية نت“ فقد تجاهل الجاني استغاثة المجني عليهم الأب والأم والشاب والشابة، الذين كانوا يستغيثون به بينما كانت تشتعل بهم النيران.

وتعرض الجاني لحروق متفاوتة جراء الحريق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ومتابعة التحقيق معه.

ووفقا لما نشرت ”قناة الإخبارية“ المحلية، فقد ”قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن نفذ حادثة جنائية بسكب مادة البنزين وإضرام النار داخل منزلهم“، مشيرة إلى أن الحادثة تسببت بوفاة 4 أشخاص من أسرة الجاني.

وأشارت القناة إلى أن ”التحقيقات كشفت أن الجاني كان تحت تأثير مادة الميثامفتمين المخدر (الشبو)“، لافتة إلى أن الجهات المعنية قامت بتوقيف الجاني وأحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وقبل أيام، ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحركة ”بذيئة“ لرجل أمن في دورية مرور.

وبحسب ما أورده حساب ”سناب الداخلية“ التابع لوزارة الداخلية السعودية، فقد تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو المعني وهو يقوم بإشارة منافية للأخلاق، باتجاه رجل أمن أثناء تأدية عمله بتحرير مخالفة له؛ بسبب قيادته بعكس السير.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما تم تحديد هوية مرافق المواطن، الذي قام بتوثيق الفيديو ونشره، وجار القبض عليه.

يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب كان قد أصدر، في وقت سابق، أمرا بسرعة القبض على المواطن ومرافقه، بعد تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.