سعودي يقتل 4 أفراد من عائلته

ألقت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن أقدم على إضرام النار في منزل ذويه بمحافظة القطيف، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص.

ووفقا لما نشرت ”قناة الإخبارية“ المحلية، فقد ”قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن نفذ حادثة جنائية بسكب مادة البنزين وإضرام النار داخل منزلهم“، مشيرة إلى أن الحادثة تسببت بوفاة 4 أشخاص من أسرة الجاني.

وأشارت القناة إلى أن ”التحقيقات كشفت أن الجاني كان تحت تأثير مادة الميثامفتمين المخدر (الشبو)“، لافتة إلى أن الجهات المعنية قامت بتوقيف الجاني وأحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وقبل أيام، ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحركة ”بذيئة“ لرجل أمن في دورية مرور.

وبحسب ما أورده حساب ”سناب الداخلية“ التابع لوزارة الداخلية السعودية، فقد تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو المعني وهو يقوم بإشارة منافية للأخلاق، باتجاه رجل أمن أثناء تأدية عمله بتحرير مخالفة له؛ بسبب قيادته بعكس السير.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما تم تحديد هوية مرافق المواطن، الذي قام بتوثيق الفيديو ونشره، وجار القبض عليه.

يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب كان قد أصدر، في وقت سابق، أمرا بسرعة القبض على المواطن ومرافقه، بعد تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعادةً ما يتم تداول مقاطع فيديو عن سائقين متهورين في المملكة، إلا أنه سرعان ما يتم الإعلان من قبل الجهات الأمنية عن ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ومؤخرا أظهر مقطع فيديو متداول قائد سيارة متهورا وقد عمد إلى الاصطدام بمركبات عدة على أحد الطرق الرئيسة، بينما يحاول عدد من الحاضرين كسر زجاج سيارته لإيقافه، قبل أن تتدخل سيارة أمنية وتوقف سيارة المتهور بالفعل.

وقال بيان الشرطة في حينها إن مرور مدينة الرياض قبض على قائد مركبة، وهو مواطن ظهر في مقطع فيديو عاكسًا السير في أحد الطرق العامة، ما تسبب في تضرر 11 مركبة إثر اصطدام مركبته عمدًا بها، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر في أثناء محاولته الهرب.