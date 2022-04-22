محكمة مغربية تقضي بعدم الاختصاص في قضية مسلسل "فتح الأندلس"

قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة الغربية الرباط، اليوم الجمعة، بعدم اختصاص القضاء المستعجل للبت في الطلب المقدم ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بخصوص وقف بث مسلسل ”فتح الأندلس“، الذي يعرض على القناة الأولى.

وكان المحامي محمد ألمو رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، نيابة عن الناشط السياسي والجمعوي رشيد بوهدوز، على خليفة أن المسلسل يتضمن مغالطات تاريخية، تمس تاريخ المغرب والمغاربة.

وتعليقًا على صدور الحكم، أكد بوهدوز، في تصريح لـ“هسبريس“ المحلي، أنه سيلجأ إلى محكمة الاستئناف، حيثُ قال: ”رفعنا الدعوى أمام القضاء الاستعجالي لأنه بالنسبة لنا هو الجهة التي يجب أن تنظر في ضرورة وقف المسلسل بشكل مستعجل“.

وكانت المحكمة المغربية أجّلت النظر في ملف الدعوى في وقت مُبكر من شهر نيسان/أبريل الجاري إلى الـ20 من ذات الشهر، قبل أن تُمنح مهلة 24 ساعة لمحامي المدعى عليها لإعداد الدفاع، حسب ما نقله موقع ”بديل“ المغربي.

وكان المحامي ألمو أشار في عريضة الدعوى، أنه ”تفاجأ العارض (رافع الدعوى) ومعه أغلب متابعي المسلسل، أنه يتضمن محتوى لا ينسجم مع ثوابت التاريخ العريق لبلدنا“.

وأضاف ”إذ أن أحداث هذا المسلسل والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيها تنشر مضامين تحتوي على عدة مغالطات تاريخية، مسيئة للبديهيات التاريخية والجغرافية للمغرب، ومخالفة بذلك ما أجمعت عليه أغلب المصادر التاريخية العلمية التي أرخت للأحداث التي يتناولھا المسلسل المذكور“.

وأثار ”فتح الأندلس“، وهو مسلسل تاريخي مقسم إلى 33 حلقة، من إخراج الكويتي محمد العنزي، جدلًا بين المهتمين في المغرب لما تضمنه من ”مغالطات تاريخية“.

ورد كاتب السيناريو للمسلسل الدكتور محمد اليساري عبر ”إرم نيوز“، على تلك الانتقادات بأن ”المسلسل لا يشوه التاريخ، ويستند إلى مصادر موثوقة“.

وأعتبر أن ”هذا شأن مغربي محلي“، وأن ”عرض المسلسل على القناة المغربية الأولى، دليل على أنه يقدم قيما نبيلة، جعلت مؤسسة محترمة مثل التلفزيون المغربي الرسمي تتبناه“.

فيما نقلت صحيفة ”هسبريس“ في وقت سابق، عن مصدر من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربي، أن الأخير لا يستطيع بث 24 لـ“إنتاجات داخلية“، ولا سيما أن المسلسل ليس من انتاج التلفزيون المغربي.