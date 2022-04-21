لص منحوس يسطو على سيارة ثم ينام بداخلها لساعات (صور)

داهم لص مركبة في حي سكني بمدينة ”سوتون كولدفيلد“ بمقاطعة ”ويست ميدلاندز“ البريطانية، وسرق عددا من الأدوات، ثم غرق في النوم داخلها لمدة 6 ساعات.

وفي تفاصيل الحادثة، وفق ما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أرسل سكان الحي، تحذيرات عبر مجموعة يشاركون فيها في تطبيق المراسلات ”واتس آب“، مخصصةً لمراقبة منطقة سكناهم، حيث نبّهوا في الرسائل بوجود شخص غريب يتجول في منطقتهم الساعة الثالثة من فجر الجمعة الماضية.

ولكن العائلة التي استهدف اللص سرقة مركبتها، والمكونة من الأم زوي ريد، 46 عاما، وزوجها سيمون، 51 عامًا، وابنيهما داني 12 عاما، وكارتر 8 أعوام، كانوا نائمين، وقت وقوع الحادثة.

واكتشفت العائلة الحادثة في الصباح، عندما قرأت الرسائل التحذيرية، المرسلة من المجموعة عبر ”واتس آب“، وعلى إثرها استدعت الشرطة.

وحضر على الفور اثنان من أفراد الشرطة وهما يرتديان سترات واقية من الرصاص، وأيقظا اللص، وسألاه :“ماذا يفعل داخل المركبة“.

ورد عليهما اللص: ”لا يمكنكما القبض علي بسبب السرقة؛ لأنني لم أسرق شيئا“.

ثم أخرج الشرطيان اللص من المركبة وهو يتعثر أثناء المشي، قبل أن يستعيدا المسروقات من جيوبه، ثم نقلاه إلى مركز الشرطة للتحقيق.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المكان، اللص يرتدي سترة هودي زرقاء ومعطفًا داكنًا، وكان يجوب الحي ويحاول فتح أبواب السيارات المتوقفة، قبل أن ينجح في كسر باب سيارة من نوع أودي Q7، وسرقة نقود وسماعات رأس وأسطوانات ”سي دي“ وأدوات شخصية أخرى، من داخلها، قبل أن يغُط في النوم في المقعد الأمامي للمركبة.

وقالت الأم زوي: ”شاهد ابني داني، في الصباح، اللص وهو ينام داخل سيارة العائلة والتي كانت متوقفة على بعد أمتار قليلة من باب منزلنا، ولكننا لم نوقظه حتى جاءت الشرطة واعتقلته“.

وتابعت: ”لا نعرف أنضحك أم نبكي؟، فمن المرعب رؤية غريب يقتحم منزلنا، والمضحك أنه يحصل على قسط من الراحة وينام داخل سيارتنا“.

وأكدت شرطة ”ويست ميدلاندز“، أنها ألقت القبض على اللص ويبلغ من العمر 42 عامًا، وهو من مدينة ”تامورث“ البريطانية، إذ وجهت إليه تهمة اقتحام سيارة وسرقة أدوات من داخلها.