والد "فتاة البلكونة" بمصر: كنت أحاول إنقاذها.. والنيابة العامة تخلي سبيله

أخلت النيابة العامة المصرية، مساء الأربعاء، بإخلاء سبيل والد الفتاة المعروفة إعلاميا باسم ”فتاة البلكونة“، التي أثارت جدلا واسعا بعدما أظهر مقطع فيديو متداول والدها وهو يحاول إلقاءها من شرفة شقة.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه شخص وقد أنزل جسد فتاة بالكامل من الشرفة، إلا أن الفتاة أمسكت بحبل الغسيل في محاولة منها لإنقاذ حياتها ولحين تدخل البعض لإنقاذها.

ونفى الأب خلال التحقيقات، أنه كان ينوي إلقاء ابنته من شرفة المنزل، مؤكدا أنه على عكس ذلك، كان يحاول إنقاذ حياتها.

وأوضح الأب الذي يعمل بائعا متجولا للمخللات في شهر رمضان، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين ابنته البالغة من العمر 12 عاما، الأمر الذي استدعى منه ”محاولة تأديبها“.

وأضاف: ”حاولت (الابنة) الفرار منه بالسقوط من الشرفة، إلا أنه سعى للإمساك بها، وليس محاولة إلقاءها من الشرفة“ كما يبدو من الفيديو الذي أثار الجدل من يومين.

كما استمعت النيابة لأقوال والدة الفتاة، حيث نفت محاولة زوجها إلقاء ابنتهما من شرفة المنزل، مؤكدة أقوال زوجها.

وأشارت الأم إلى أن ابنتها ”في مرحلة التعليم“، فيما أكدت الفتاة أيضا ما جاء في أقوال والديها.

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مساء الأربعاء، بإخلاء سبيل الأب، وعرض الفتاة على مستشفى حكومي، لتوقيع الكشف الطبي عليها.

كما تضمن قرار النيابة العامة، تسليم الفتاة لوالدتها بعد التعهد بحسن رعايتها.

وأثارت الواقعة، جدلا واسعا في مصر، عقب تداول مقطع الفيديو، فيما طالب نشطاء بـ“سرعة تدخل الجهات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن بسبب تصرفه، وبث حالة من الرعب في الفتاة“.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، تزايدا في حوادث العنف، لا سيما الأسرية، ويرجع مختصون ذلك للأوضاع المعيشية الصعبة وضعف الوازع الديني لدى الجناة الذين يقدمون على خرق القوانين.

واستحدث النائب العام في مصر ما يعرف بـ“وحدة الرصد“، لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وما ينشر عليها من مقاطع فيديو أو صور تتعلق بوقائع تعنيف أو اعتداءات.