القبض على شخص أشار بحركة "غير أخلاقية" باتجاه رجل أمن سعودي

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحركة ”بذيئة“ لرجل أمن في دورية مرور.

وبحسب ما أورده حساب ”سناب الداخلية“ التابع لوزارة الداخلية السعودية، فقد تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على المواطن، الذي ظهر في مقطع الفيديو المعني وهو يقوم بإشارة منافية للأخلاق، باتجاه رجل أمن أثناء تأدية عمله بتحرير مخالفة له، بسبب قيادته بعكس السير.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما تم تحديد هوية مرافق المواطن، الذي قام بتوثيق الفيديو ونشره، وجار القبض عليه.

يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب كان قد أصدر في وقت سابق أمرا بسرعة القبض على المواطن ومرافقه بعد تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعادة ما يتم تداول مقاطع فيديو عن سائقين متهورين في المملكة، إلا أنه سرعان ما يتم الإعلان من قبل الجهات الأمنية عن ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقبل نحو أسبوعين، أظهر مقطع فيديو متداول، قائد سيارة متهورا وقد عمد إلى الاصطدام بعدة مركبات على أحد الطرق الرئيسة، بينما يحاول عدد من الحاضرين كسر زجاج سيارته لإيقافه، قبل أن تتدخل سيارة أمنية وتوقف سيارة المتهور بالفعل.

وقال بيان الشرطة في حينها، إن مرور مدينة الرياض قبض على قائد مركبة، وهو مواطن ظهر في مقطع فيديو، عاكسًا السير في أحد الطرق العامة، ما تسبب في تضرر 11 مركبة إثر اصطدام مركبته عمدًا بها، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر في أثناء محاولته الهرب.

وأكدت الشرطة السعودية في بيانها أن قائد المركبة كان في حالة غير طبيعية.

وفتحت شرطة العاصمة الرياض، آنذاك، تحقيقا مع رجلي أمن لعدم إطلاقهما النار على إطارات سيارة سائق متهور وإيقافها، بعدما تسبب بأضرار لعدة مركبات.

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين، حيث يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين بمخالفات ومحاسبتهم.