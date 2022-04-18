توقيف مُفطرين يثير جدلا واسعا في تونس

أثار توقيف عدد من المفطرين خلال شهر رمضان جدلا واسعا، واتهامات للسلطة التونسية الحالية بالتضييق على الحريات.

ووجّه نشطاء حقوقيون وسياسيون تونسيون اتهامات للسلطة التونسية، مشددين على أن الصيام مسألة تدخل في سياق علاقة الإنسان بخالقه ولا دخل للحكومة فيها.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من وثيقة التحقيق مع الشبان الذين تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، منددين بالتحقيق معهم.

وقالت أستاذة القانون ريم المورالي، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ ألم نقل لكم إنه لم يتغير أي شيء.. الوجهان مختلفان والعملة واحدة“.

وأضافت المورالي في تدوينتها: ”تغير الأشخاص والطقوس بقيت نفسها.. نفس التهمة ونفس المحكمة تغير القاضي فقط.. القاضي الآخر كان اسمه محرز بوقة“.

وقال الحقوقي أيمن زغدودي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”مجموعة من الشباب تم توقيفهم من أجل التجاهر بالفحش وهو الإفطار في رمضان ”.

وأضاف زغدودي في تدوينته: ”جلستهم هذا الخميس أمام محكمة محافظة منوبة.. لا يمكن أن نقول إلا تغير الممثلون لكن السيناريو بقي هو ذاته“.

وجاء في تدوينة نشرتها المحامية نادية شواشي: ”هذا محضر الموقوفين من أجل الإفطار.. الجلسة هذا الخميس لدى محكمة الناحية بمنوبة ”.

وأضافت شواشي في تدوينتها: ”المحامون هم محمد علي بوشيبة، هادي حمدوني، نادية الشواشي.. سبحان الله.. الله أكرم وأرحم.. سبحانه قال لا إكراه في الدين“.

وجاء في تدوينة شواشي أيضا: ”سبحانه قال لا إكراه في الدين.. سبحانه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به من أشاء.. إذا ما دخلكم في العلاقات الخاصة بين الخالق والمخلوق“.

وقالت البرلمانية السابقة والمحامية بشرى بالحاج حميدة، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”قولوا مرة أخرى إن هذه السنة لا وجود لمحاكمات من أجل التجاهر بالإفطار، والذي يتمثل في فتح المقهى حسب رواية التحقيق“.

من ناحيتها، قالت المحامية لينا العشي، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”اليوم قلت بيني وبين نفسي الحمد لله نصف رمضان مر ولم نسمع بتوقيف أي شخص افطر.. لكن تونس لم تخيب آمالي“.