مصر.. إحالة أوراق المتهم بقتل بطلة العالم لكرة السرعة للمفتي

أحالت محكمة مصرية، يوم الإثنين، أوراق المتهم بقتل بطلة العالم لكرة السرعة روان الحسيني إلى المفتي؛ للتصديق على إعدامه.

وتضمن قرار محكمة جنايات مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، تحديد جلسة يوم 21 أيار/مايو المقبل للنطق بالحكم، في حين أن ”رأي المفتي غير ملزم لها“.

وبعد موجة من الجدل والغضب، كانت النيابة العامة قد كشفت تفاصيل مقتل الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم لكرة السرعة عام 2016، خنقًا بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأقدم المتهم ”27 عاما“ على تنفيذ جريمته وقتل الفتاة بدافع سرقة قرطها الذهبي وهاتفها، بحسب تحريات النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، آنذاك إنها ”تلقت بلاغًا من الشرطة بوفاة المجني عليها روان بالمستشفى، ووجود إصابات في جسدها وحول عنقها، فانتقلت النيابة لمعاينة سطح العقار الذي عُثر عليها به، وتحفظت على آلات المراقبة المثبتة في محيطه لفحصها“.

وأشارت إلى أنها ”سألت ذوي المجني عليها فانتهت أقوالهم إلى أنهم يوم وفاتها تلقوا نبأ من مجهولٍ عبر هاتفها بتواجدها مع شخصٍ بسطح أحد العقارات، ولما تبين تضليله لهم عاودوا الاتصال به فأعلمهم بمكانها الصحيح، فأسرعوا إليها وتبينوها هناك ملقاة على الأرض ملفوف حول عنقها قطعة من القماش، فحاولوا إغاثتها ولكن لم تُفلح محاولات إسعافها“.

وبينت أن ”تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد الشخص مرتكب الواقعة، الذي تعقب أثر المجني عليها عازمًا قتلها لسرقتها، وتم القبض عليه ومثوله أمامها للتحقيق“.

وأكد بيان النيابة أن ”المتهم اعترف في التحقيقات بارتكاب الجريمة“، موضحًا أنه ”تعقب المجني عليها حتى دلفت مدخل عقار ذويها، فأوقفها واقتادها إلى السطح وسرق منها قرطًا ذهبيًا وهاتفًا محمولًا، وخلال محاولتها الفرار منه جذبها بقوة من غطاء رأسها، فالتف حول عنقها حتى سقطت من شِدة الجذب، وفر هاربًا“.

وقال المتهم في التحقيقات إنه ”عند تلقيه اتصالات من ذوي المجني عليها عبر هاتفها المسروق، ادعى تواجدها في مكان غير الذي سقطت فيه، وعندما لاحقوه باتصالاتهم أرشدهم إلى مكانها الصحيح، ووضع شريحة هاتف المجني عليها في هاتف زوجته“، وفق المصدر ذاته.

ولفت إلى أن الشرطة سألت زوجة الجاني، التي شهدت في التحقيقات أن ”زوجها أخذ هاتفها منها عقب عودته إلى المنزل يوم الواقعة“.

وأشارت النيابة إلى أنها ”أجرت معاينة تصويرية في محل الحادث حاكى خلالها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة تفصيلًا“.

يشار إلى أن أهالي مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ المصرية كانوا قد عثروا على جثة فتاة ملقاة فوق سطح عقار، وبالفحص تبين أنها روان الحسيني، التي تبلغ من العمر 22 عاما، وهي بطلة العالم السابقة في كرة السرعة، وكذلك طالبة في كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.

يذكر أن المجني عليها كانت قد مثلت مصر مع فريق نادي دسوق الرياضي، العام 2016 وفازت بالمركز الأول على العالم في البطولة التي أقيمت في بولندا.