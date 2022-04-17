القضاء الكويتي يؤكد عدم اختصاصه بمسائل منح وسحب الجنسية

حسم القضاء الكويتي اليوم الأحد، مسألة النظر بقضايا منح وسحب الجنسية، مؤكدًا عدم اختصاصه بالنظر بهذه المسائل لدخولها ضمن أعمال السيادة.

وأصدرت الهيئة العامة في محكمة التمييز حكمها بهذا الشأن، بإقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام، التي انتهت إلى أن مسائل الجنسية بأكملها أصلية أو مكتسبة تخرج برمتها عن الاختصاص الولائي للمحاكم.

الهيئة العامة بمحكمة التمييز: مسائل الجنسية تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم لدخولها ضمن أعمال السيادة https://t.co/CNbVvVlnUv#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 17, 2022

وقالت الهيئة في بيان صحفي، ”إن القرار جاء باعتبار مسائل الجنسية بأكملها تدخل ضمن أعمال السيادة والعدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام المخالفة في هذا الشأن“، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ونقل ”جرائم ومحاكم“ المحلي عن مصدر قوله، إن ”الحكم صدر بناءً على إحالة سابقة قدمت من الدائرة الإدارية الثالثة إلى دائرة توحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز بشأن صدور أحكام متباينة من الدوائر الإدارية لمحكمة التمييز، بعضها قضى بالاختصاص بمسائل الجنسية والآخر بعدم الاختصاص“.

وأشار المصدر إلى ”أنه وبناءً على هذه الإحالة فقد انتهت دائرة توحيد المبادئ القضائية إلى عدم اختصاص المحاكم بنظر مسائل الجنسية وأن ذلك من ضمن الأعمال السيادية“.

بدوره، أكد مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“، ”أن هذا الحكم سيكون ملزما لكافة المحاكم وبجميع القضايا وسوف يحكم فيها جميعا بعدم الاختصاص“.

وتعد قضية الجنسية من أكثر القضايا الحساسة في الكويت التي سبق أن منحت جنسيتها لأشخاص وسحبتها من أشخاص آخرين.

وتستند الحكومة الكويتية في قرارات إسقاط الجنسية إلى قانون كويتي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديدا أمنياً للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بطريقة التزوير.

وفي مطلع عام 2018 أسقطت الكويت جنسيتها عن 250 شخصا، بينهم ضباط متقاعدون، وموظفون في وظائف عسكرية ومدنية حساسة، اكتسبوها بالتبعية من قبل 17 شخصا سحبت جنسياتهم آنذاك بمرسوم أميري.

وفي عام 2014، أصدرت الحكومة قرارًا بإسقاط الجنسية عن الإعلامي سعد العجمي، والإعلامي أحمد الجبر، والداعية نبيل العوضي، والنائب السابق عبد الله البرغش وأفراد عائلته، مع عشرات آخرين، وجرت لاحقاً إعادة الجنسية إلى عدد من هؤلاء المواطنين، ومنهم العجمي والعوضي والبرغش وعائلته، باستثناء الإعلامي أحمد الجبر.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد قد فوّض عام 2017 كلاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ببحث ملف إعادة الجنسية لمن شملهم قرار السحب في 2014.

وللحصول على الجنسية الكويتية طريقتان، الأولى هي لمن ينتمي لعائلة تعيش في الكويت قبل العام 1920 وتسمى جنسية بالتأسيس، وتُمنح لكل من كان والده أو جده حاملًا جنسية أصيلة.

أما الطريقة الثانية فهي تُمنح لمن يتقدم بطلب الحصول عليها من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، وزوجات الكويتيين، وقسم من ”البدون“ المسجلين في إحصاء جرى العام 1965، ويسمى حاملها كويتي بالتجنيس.