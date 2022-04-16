مكافأة الإبلاغ عن منفذ الهجوم في نيويورك ستقسّم على 5 أشخاص

أعلنت إدارة شرطة نيويورك، أمس الجمعة، أنه سيتم توزيع مكافأة قدرها 50 ألف دولار على 5 أشخاص قدموا ”معلومات حاسمة“ ساعدت في اعتقال الرجل المتهم بإطلاق نار بشكل عشوائي، الأسبوع الماضي، في مترو أنفاق نيويورك.

وتم اعتقال فرانك جيمس، المتهم بشن واحدة من أعنف الهجمات على شبكة النقل العام في المدينة في مانهاتن، يوم الأربعاء، بعد مطاردة استمرت 30 ساعة بمساعدة سيل من المعلومات من الناس.

وقال محاميه إن ”جيمس (62 عامًا) اتصل بخط الإرشاد للشرطة لتسليم نفسه“.

وذكر مفوض الشرطة كيشانت سيويل في بيان: ”نحن نقدّر كل من استجاب لدعوتنا للحصول على معلومات لتحديد مكان هذا المشتبه فيه“.

ويواجه جيمس، تهمة إصابة 30 شخصًا بتفجير قنابل دخان، وإطلاق النار داخل إحدى عربات مترو أنفاق خلال ساعة الذروة، صباح الثلاثاء، في بروكلين.

وقالت الشرطة إن “ 10 اشخاص أصيبوا بالرصاص، لكن من المتوقع عدم وفاة أحد منهم“، فيما أوضح ممثلو الادعاء أن ”نحو 20 آخرين أصيبوا بسبب عبوات الدخان أو تدافع الركاب“.

وأعلنت شرطة نيويورك أن ”محققيها استخدموا المعلومات التي قدمها الناس مما ساعد بتحديد مكان جيمس“.

ومن بين الأشخاص الذين قدموا المعلومات تم اختيار 5 ممن ”ساهمت معلوماتهم بشكل مباشر“ في اعتقال المشتبه به.

ولم تحدد شرطة نيويورك هوية الأشخاص الخمسة الذين سيتقاسمون المكافأة بالتساوي والتي يتم جمعها من أموال هيئة النقل في المدن، واتحاد عمال النقل المحلي، ومؤسسة شرطة مدينة نيويورك.

وقال إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك في بيان إنه ”بفضل مساعدة هؤلاء الأشخاص الخمسة تمكنت شرطة نيويورك من القيام بعملها، وإخراج مشتبه به خطير من الشوارع بعد ساعات فقط من نشر صورته“.

ويوم الأربعاء الماضي، أقام المدعون الاتحاديون قضية جنائية، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين وجهوا فيها اتهامًا واحدًا إلى جيمس بالإرهاب أو الهجوم العنيف على نظام النقل الجماعي، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة.

وقالت مفوضة الشرطة كيشانت سيويل، إن جيمس اعتُقل 9 مرات من قبل في نيويورك، و 3 في نيوجيرزي.

وأشارت الشرطة إلى أن جيمس أطلق النار من مسدس نصف آلي عُثر عليه لاحقًا في مكان الحادثة إلى جانب 3 خزانات ذخيرة، وفأس، وبعض الألعاب النارية، وحاوية من البنزين.