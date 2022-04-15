صحيفة عبرية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة "إهانة القرآن وشرطي"

قال تقرير عبري، إن السلطات في دبي بالإمارات العربية المتحدة اعتقلت إسرائيليا، منذ حوالي أسبوعين؛ بتهمة ”إهانة القرآن وشرطي“، وإنه ستتم محاكمته قريبا.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ في تقريرها عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها، أمس الخميس، إن ”الحادث بدأ عندما وصل الإسرائيلي إلى دبي في رحلة سياحية مدفوعة الأجر وادعى أنه تعرض للخداع“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”السائح الذي لم تحدد هويته ذهب إلى مركز الشرطة المحلي لتقديم شكوى، وقام الضباط هناك بالاتصال بوكيل السياحة الذي وعدهم بإعادة المبلغ إلى الإسرائيلي في مركز الشرطة في اليوم التالي“.

وقال التقرير العبري: ”لكن الوكيل لم يأتِ للمركز؛ ما أثار غضب الإسرائيلي الذي بدأ بالصراخ في وجه ضابط الشرطة المناوب“.

وبحسب الشرطة الإماراتية – يقول التقرير- بدأ الإسرائيلي يصرخ، وقال إن دبي ”مكان غير نظيف وإن إسرائيل أفضل بكثير“.

وأضافت ”يديعوت أحرونوت“ أن ”الشرطة في دبي قالت إنه أهان القرآن على الرغم من أن الرجل هو نفسه مسلم“.

وأفادت مصادر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ”السلطات في دبي تنوي توجيه الاتهام إليه، ومن المتوقع أن يسجن ثم يُرحل من البلاد فيما بعد“.

وأضافت: ”تشعر وزارة الخارجية بالقلق من أنه خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، سيواجه العديد من الإسرائيليين مشاكل في دبي، حيث من المتوقع أن يصل عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”إسرائيليا آخر اتهم بالسرقة في دبي قبل فترة بعد أن أخذ حقيبة تم نسيانها في متجر لبيع الملابس“.

وأشارت إلى أن ”الكاميرات الأمنية في المتجر صورته وهو ينظر يمينًا ويسارًا قبل أن يأخذها“.

وأوضحت أنه ”في الآونة الأخيرة، حكمت محكمة في أبو ظبي بالإعدام على مواطنة إسرائيلية تم اعتقالها قبل حوالي عام بتهم تتعلق بالمخدرات“

وذكرت ”يديعوت أحرونوت“ أن ”المسؤولين الإسرائيليين حذروا أكثر من مرة، من أن الإمارات بها كاميرات في كل مكان“.

ونقلت عن مصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: ”إنهم (في الإمارات) لا يتسامحون مع أي انحراف عن القانون، وليس هناك أي مجال لتجاوز القانون“.

وأضاف المصدر أن ”سائقا يعمل لدى دبلوماسي إسرائيلي في الإمارات، حصل على غرامة أخيرا بسبب تجاوزه السرعة على الطريق بحوالي كيلومتر واحد فقط“.

وتابع أن ”الإسرائيليين يجدون أنفسهم في مأزق مرارا وتكرارا بسبب الهراء، وبسبب الاعتقاد بأنهم فوق القانون، وأنهم إذا واجهوا مشاكل، فإن إسرائيل ستساعدهم“.