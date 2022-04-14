بعد إثارة الجدل في مصر.. الفحوصات تثبت خلو "شوكولاته الخشخاش" من أي مواد مخدرة

كشفت النيابة العامة في مصر نتيجة التحقيقات الخاصة بمنتج الشكولاتة المستورد، فيما عرف إعلاميا بـ“شوكولاتة الخشخاش“، والجدل الذي أثير مؤخرا بشأن احتوائها على مخدر ”الخشخاش“، مؤكدة أن المنتج خال من أي مواد مخدرة.

وأعلنت النيابة في بيان، مساء اليوم الخميس، بأنها أرسلت عينة من منتج الشوكولاتة لمصلحة الطب الشرعي، وانتدبت أحد الأطباء بها لإجراء الفحص اللازم عليها؛ لبيان إذا ما كانت تحوي أي مواد مخدرة مدرجة بجدول قانون المخدرات من عدمه.

وأوضحت النيابة ان التقرير الخاصّ بالفحص أكد خلو عينة الشوكولاتة المرسلة من أي مواد مخدرة.

واستمعت النيابة العامة لطبيب مصلحة الطب الشرعي القائم بالفحص، الذي شهد بأن عينة المنتج محل الفحص تحوي بذورَ نبات الخشخاش غير الصالحة للإنبات، وأن تلك البذور لا تحتوي على أي مواد مخدرة، سواء كانت صالحة للإنبات من عدمه.

وذكر البيان أنه ”لا يوجد أي تأثير لتناولها على صحة الإنسان“، مؤكدا عدم صحة المعلومات المتداولة في هذا الصدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة أن وحدة الرصد والتحليل قد رصدت في مطلع الشهر الجاري تداول أخبار ومنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدعي احتواء منتج مستورد للشوكولاتة على نبات الخشخاش الذي يُكسبه بذلك مواد مخدرة، وكان من بين تلك المنشورات منشور لرئيس جامعة القاهرة الأسبق، وقد تزامن ذلك مع بلاغ تلقته النيابة العامة بشأن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأشارت النيابة إلى سؤال مالك الشركة المستوردة لمنتج الشوكولاتة الذي شهد بأن ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد غير صحيح؛ لأنه يستورده من دولة ألمانيا وفقا للإجراءات الصحيحة، وأن المنتج خالٍ تماما من أي مواد مخدرة، إذ خضع لاختبارات فنية ومعملية لازمة قبل دخوله البلاد.

وجرى إرسال عينة منه للهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء، التي وافقت بعد الفحص على تداوله بالسوق المصري لانطباق كافة الشروط القياسية المصرية عليه.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال رئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، الذي شهد بأنه قد استرعى انتباهه أمر احتواء هذا المنتج المتداول بالأسواق على نسبة من نبات الخشخاش، فنشر ذلك على صفحته الشخصية بموقع ”فيسبوك“ محذرا الكافة منه.

واعتمد في ذلك على معلوماته الشخصية من واقع خبرته العلمية، وأنه قد ابتغى الصالح العام مِن هذا النشر، موضحا أنه بعدما تحرى الدقة للتأكد من صحة ما نشره تبين له أن منتج الشوكولاتة لا يحوي أي مواد مخدرة، متفقا في ذلك مع ما انتهت إليه التحقيقات.