الكويت.. مجهول يدنس مسجدا بالفضلات (فيديو)

تعرض أحد مساجد محافظة الجهراء الكويتية، للإتلاف والتدنيس من قبل مجهول قام بإلقاء الفضلات في المسجد، وأتلف محتوياته وألقى بالمصاحف على الأرض، دون احترام لرمزية المكان والزمان في البلد الخليجي الذي يشكل المسلمون غالبية مواطنيه وينتمون لمذهبين رئيسيين هما السنة والشيعة.

وفتحت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة للكشف عن المتسبب بإتلاف المسجد وتدنيسه وملابسات الحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

إمام مسجد يقدم شكوى إتلاف مسجد ورمى مصاحف في #الجهراء pic.twitter.com/QFsU90qgq6 — اخبار المحاكم (@CourtNewsKw) April 13, 2022

وتداولت الحسابات الإخبارية مقطعاً مصوراً من داخل المسجد المعتدى عليه، وهو مسجد ”ناصر السبيعي“ في منطقة تيماء، أظهر حجم الاعتداء عليه، حيث تم تحطيم محتوياته وإلقاء القمامة على الأرض وتدنيس الجدران بالفضلات، ورمي المصاحف وإتلاف مكبرات الصوت وأجهزة كهربائية.

ومنع هذا الإتلاف الكبير وتدنيس المسجد بالفضلات إمام المسجد الدكتور أحمد العقيلي من إقامة الصلاة فيه، حيث ظهر الإمام في مقطع متداول وأكد أنه لم يتمكن من أداء الصلاة في المسجد عقب توثيقه حجم الإتلاف الذي لحق بالمسجد.

وقال الإمام في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”ما حدث اليوم من تخريب، يعد تصرفا فرديا من شخص مجهول حسيبه الله، وقد تم التعامل مع التخريب بشكل سريع من قبل إخواننا في وزارتي الداخلية والأوقاف، فشكرا لهم“.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد شرع رجال المباحث الجنائية في البحث عمن قام بهذا العمل، وعبث بمحتويات المسجد، وتم تسجيل قضية بمخفر شرطة تيماء.

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً من قبل النشطاء الذين طالبوا الجهات الأمنية بالتحقيق في الحادثة والعودة إلى كاميرات المراقبة ومحاسبة الفاعلين بسبب فعلتهم الشنيعة في المسجد وبحق الكتاب المقدس.

وسبق أن تعرضت بعض المساجد في أعوام سابقة لاعتداءات وإتلاف من قبل أشخاص تم كشفهم لاحقاً وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتشهد مساجد الكويت ازدحامًا خلال الشهر الفضيل من قبل المواطنين والمقيمين لأداء صلاتي التراويح والقيام، خصوصًا المسجد الكبير الذي يعد أكبر مسجد في البلد الخليجي، ويصل عدد المصلين فيه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان إلى عشرات الآلاف، حيث إنه يتسع لـ 35 ألف مصلٍ.

ويبلغ عدد المساجد في الكويت نحو 1700 مسجد، وتعتبر محافظة الأحمدي أكثر المحافظات عدداً في بيوت الله، تليها محافظة الفروانية، ثم العاصمة، ثم الجهراء، وحولي، وأخيراً مبارك الكبير.