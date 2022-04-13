الاعتداء على مسن وسحله من جمعية الظهر تثير غضبا واسعا في الكويت (فيديو)

أثارت حادثة اعتداء على مسن كويتي في إحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة الأحمدي، غضبا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل، بعد تداول مقطع فيديو للحظة الاعتداء على المسن من قبل شخص دخل إلى الجمعية وانهال عليه بالضرب.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع وحقق تفاعلا كبيرا الرجل المعتدي أثناء دخوله إلى ”جمعية الظهر“، واعتداءه على أحد الأشخاص عند باب الجمعية وضربه بعنف ودفعه إلى الخارج.

ثم توجه المعتدي عقب ذلك إلى الرجل المسن الذي كان جالساً على مقعد في الجمعية وانهال عليه بالضرب المبرح وسحله إلى خارج الجمعية بطريقة وحشية، ثم تبعه إلى خارج الجمعية وقام بدفعه وضربه عدة ضربات على ظهره ورأسه، في الوقت الذي بدا فيه المسن ضعيفا ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه.

ويعود تاريخ الحادثة وفق ما أظهره المقطع المتداول إلى يوم السبت الماضي الموافق التاسع من نيسان/ إبريل الجاري.

ولم تمضِ ساعات قليلة على تداول الفيديو، حتى تصدَر وسم ”جمعية الظهر“ المرتبة الأولى في ”تويتر“، وسط تفاعل كبير من حقوقيين ونشطاء أبدوا غضبهم من وحشية الاعتداء والاستقواء من المعتدي على الرجل المسن.

قسمًا بالله اني مو مصدق إللي سواه هالمعتوه في #جمعية_الظهر بالاعتداء على الرجل المسن حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل — معالي المواطن/ خالد العتيبي 🇰🇼 (@EnterQ8) April 12, 2022

وتفاعلت السلطات الرسمية مع الحادثة، حيث أعلنت وزارة الداخلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ضبط المعتدي وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت الوزارة في بيان رسمي ”إنه تم ضبط شخص اعتدى على مواطن كويتي ومقيمين من الجنسية الآسيوية في أحد أفرع الجمعيات التعاونية، واتضح أنه من أرباب السوابق ومسجَل بحقه عدة قضايا“.

ونشرت الوزارة في بيانها صورة الرجل المعتدي دون الكشف عن وجهه، إلا أن بعض النشطاء نشروا صورته واضحة وطالبوا السلطات بإنزال أقسى العقوبات بحقه.

وترك مشهد الاعتداء على الرجل المسن أثرا واضحاً على الكويتيين، الذين وجهوا عبارات ذم وشتم للمعتدي، ووصفوا عمله باللاإنساني، كما طالب كثيرون بحذف فيديو الاعتداء مراعاةً لمشاعر الرجل المسن وذويه.

فيديوهات اعتداء #جمعية_الظهر على الشايب والكاشير حقيرة جدًا وتكسر القلب والله ..

انتشرت بما فيه الكفاية والمباحث اقبضوا على المعتدي السافل وحاليًا هو بالمخفر

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لكن راعوا مشاعر أهل الشايب والكاشير وكافي نشر .. والله امر متعب حيل وتفاصيل الفيديو مزعجة .. — ساري (@Sary_q8) April 12, 2022

وعرض عدة محامين الترافع في القضية لصالح الرجل المسن من دون مقابل للمساهمة بأخذ حقه قانونياً ممن اعتدى عليه.

اتمنى من الجميع حذف مقطع الرجل المسن اللي تعرض للضرب احتراما لأهله وتقديرا لمشاعرهم .. الموقف يهز الغريب فمابلك اهله حسبي الله ونعمه الوكيل قطع قلوبنا تفاصيل الواقعه مزعجه💔

واللي يعرف المجني عليه يخليه يتواصل معاي

اتطوع مجانا امسك قضيته لينال حقه ممن امتهن كرامته#جمعية_الظهر — ⚖Tahany BNT sarab (@TJ_SaRaB) April 12, 2022

المحامي أحمد صنت: أعلن تطوعي للدفاع عن الأب الكبير بالسن والأخوة الوافدين الذين تم الاعتداء عليهم في جمعية الظهر.. أرجو التواصل لمن يعرف معلومات عنهم 55503344 – 65577882#جمعيه_الظهر@Ahmad_Sanat pic.twitter.com/ICbsvF2LiA — ديوان الكويت (@aldew3n_q8) April 13, 2022

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين و800 ألف نسمة، ثلثاهم وافدون، وتثير حوادث الاعتداء التي تتداولها وسائل الإعلام بين فترة وأخرى استياءً واسعا من قبل الكويتيين الذين يؤكدون بشكل دائم رفضهم لأشكال العنف كافة.

وقبل عام، شهدت محافظة الفروانية حادثة مشابهة حيث تعرَض وافد مسن يدعى ”مشتاق“ لاعتداء عنيف وضرب من قبل شخص في أحد شوارع منطقة الأندلس لرفضه إنجاز عمل له خشيةً من عدم دفع الأجرة له من قبل المعتدي الذي غادر المكان عقب تدخل سيدة وشتمها له، قبل أن يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.