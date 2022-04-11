صور تثير الجدل في مصر.. توزيع "العظام" على الفقراء

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حالة من الجدل بعد تداول النشطاء صورا قالوا إنها لتوزيع عظام المواشي على الفقراء، وتصويرهم أثناء التوزيع.

وأعرب كثيرون عن استيائهم من نشر صور الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي يعد إهانة لهم من قبل الجمعية الخيرية التي قامت بحسب متداولين للصور بتوزيع عظام المواشي بمحافظة الإسكندرية.

وكتب النشطاء بعض التعليقات منها ”جمعية خيرية توزع عظام المواشي على الفقراء وبتصورهم“، و“مايتم توزيعه على الغلابة في إحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية وتصويرهم ونشر الصور على مواقع للتواصل.. إيه رأي السادة الاعلاميين الي نازلين ذل وتهزئ في الناس الغلابة هل يتم توزيع لحمة؟؟ لا لا لا“.

ولم تصدر وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالإشراف على الجمعيات الخيرية أي تعليق يتعلق بالأمر.

ودائماً ما يشهد شهر رمضان المبارك الكثير من الأعمال الخيرية في مصر من قبيل توزيع اللحوم وطرود المساعدات الغذائية على الفقراء، إلى جانب دعم القوات المسلحة، ووزارة الداخلية للفقراء بتوزيع ”كراتين رمضان“ التي تحتوي على المواد الغذائية.

وتأتي المساعدات للفقراء هذا العام في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12.1 % لشهر آذار/مارس، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان الأحد، أن ”معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12.1 % لشهر مارس/آذار 2022 مقابل 4.8 % للشهر نفسه من العام السابق“.

وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23 % على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.

ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 % من قيمته أمام الدولار في 21 آذار/ مارس، ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيها.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار ليسجل 37 مليار دولار والذي يعد كافيا لتغطية خمسة أشهر من الواردات.