إحدى أكبر العمليات في أوروبا.. إسبانيا تضبط مستودعا ضخما لتحنيط الحيوانات

في واحدة من أكبر عمليات تحنيط الحيوانات في أوروبا، عثرت الشرطة الإسبانية، على مستودع ضخم في فالنسيا توجد به حيوانات محنطة، منها وحيد القرن ودببة قطبية وأفيال.

وقالت قوات الحرس المدني في بيان اليوم الأحد، إنها ”اكتشفت ما يزيد على ألف عينة في مستودع صناعي بمساحة 50 ألف متر مربع بمنطقة بيتيرا في فالنسيا يوم الأربعاء“.

وتضمنت مجموعة الحيوانات المحنطة أكثر من 400 نوع محمي، منها بعض الأنواع المنقرضة مثل المها المقوسة القرون، أو المهددة بالانقراض بشدة مثل النمر البنغالي. ومن بين الأنواع الأخرى أسود ونمور وفهود وحيوان الوشق.

وقالت الشرطة، إن ”مالك المستودع رهن تحقيقات في جرائم تهريب وجرائم متعلقة بالنباتات والحيوانات، لكن لم يتم القبض عليه“.

ويقدر المحققون أن قيمة الحيوانات المحنطة تبلغ 29 مليون يورو (32 مليون دولار).

وكان هذا الاكتشاف تتويجا لتحقيق أجراه فريق حماية الطبيعة التابع لشرطة فالنسيا، والذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عندما صارت الشرطة على علم باحتمال وجود مثل هذا النشاط الخاص المتعلق بجمع الحيوانات في بيتيرا.