إيران.. توقيف 3 شابات بعدما رقصن في مقبرة

أوقفت السلطات في إيران، السبت، ثلاث شابات؛ بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهرهن يرقصن في مقبرة ”الشهداء“ في مدينة نيشابور، كما أعلن المدعي العام في المدينة، محمد حسيني.

ونقلت وكالة الأنباء ”تسنيم“ عن المدعي العام، قوله إنه ”إثر نشر فيديو على الإنترنت يظهر الشابات الثلاث يرقصن في مقبرة الشهداء في نيشابور في محافظة خراسان الرضوية، أمر المدعي بتوقيفهن“.

وأضاف المدعي أن ”عائلات شهداء جرحت مشاعرها من جراء تصرف الشابات الثلاث بدون الكشف عن تفاصيل حول جنسياتهن أو عمرهن، وأن الشابات عبرن عن ندمهن وقدمن اعتذارات لأنهن ارتكبن عملا يخالف الأعراف الاجتماعية“، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في المسألة.

ويحظر القانون الساري حاليا في إيران منذ الثورة الإسلامية 1979، الرقص علنا، لكن ليس بين أشخاص من الجنس نفسه.

وقال خبراء قانون إيرانيون، إن ”الرقص ليس جريمة بحد ذاته ولا يمكن إطلاق ملاحقات قضائية بحق شخص يقوم بذلك، لكن، إذا رقص أحدهم علنا أو على الإنترنت بشكل يمكن أن يخدش الحياء العام فيمكن ملاحقته“.