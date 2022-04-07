السلطات تقبض على الفاعل.. مقتل كاهن طعنا بالسكين في الإسكندرية المصرية

لقي الأب أرسانيوس، كاهن كنيسة العذراء بمحافظة الإسكندرية بمصر، حتفه الخميس، بعد طعنه بسكين في رقبته من أحد الأشخاص، وفر هاربا.

وألقت قوات الأمن القبض على القاتل، الذي كشفت التحريات الأولية أنه ”مختل نفسيا“، وتقوم المباحث الآن بالتحقيق معه قبل تحويله إلى النيابة العامة.

وأصدرت وزارة الداخلية في مصر بيانا رسميا حول مقتل كاهن كنيسة العذراء بمحرم بك في الإسكندرية، والذي لقي مصرعه الخميس أثناء سيره بمنطقة الكورنيش، حيث طعنه ”مسن“ بسكين ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت الداخلية في بيانها إن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ”ضبط مسن عمره 60 عامًا، قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام (سكين) كان بحوزته، وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه توفي خلال عملية إسعافه؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية“.

وبحسب شهود عيان، كان قد خرج الكاهن أرسانيوس للمشي على كورنيش اسكندرية، ففوجئ برجل مسن يهجم عليه وانهال عليه طعنا بسكين في رقبته، ولم يستطع الكاهن المقاومة نظرا لعنصر المباغتة التي قام بها القاتل، الذي فر هاربا قبل أن يتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.

وأفاد حقوقيون، بحسب تقارير محلية مصرية، أنه إذا صح معاناة القاتل من أمراض نفسية تجعله لا يعي ما يقوم به، سيتم الإفراج عنه وإيداعه إحدى مستشفيات الأمراض العقلية، وليس السجن.

وفي العام الماضي كانت السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام بحق الراهب المجرد من درجته وائل سعد تواضروس الذي أدين بقتل أسقف دير الأنبا مقار بوادي النطرون شمال مصر.

وكان تواضروس قد أقر بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شخص آخر، وهو الراهب فلتاؤوس المقاري، ما دفع بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات جديدة صارمة تتعلق بالرهبنة.

ويشكل الأقباط ما بين 10 و15 % من سكان مصر البالغ تعدادهم نحو 100 مليون نسمة.