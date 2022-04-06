في واقعة غريبة.. شبان يستهدفون سائقي السيارات بأكياس المياه في مصر

أثار عدد من الشبان في إحدى المناطق المصرية حالة من الاستهجان والاستغراب، في الأوساط الشعبية والرسمية، بتعمدهم استهداف سائقي السيارات في الشوارع بأكياس المياه.

وظهر عدد من الشبان والأطفال في مقطع مصور، وهم يقفون في أحد الشوارع المصرية، وألقوا ما بأيديهم من أكياس تم ملؤها بالمياه مسبقًا، تجاه سائقي السيارات المارة مسرعة، ما عرَّض حياة السائقين، وركاب السيارات، والمارة، للخطر.

وانتشر المقطع المصور، الذي قال ناشطون إن أحد الأشخاص التقطه للمجموعة التي ارتكتب الواقعة، في حي الزهور بمحافظة بورسعيد، بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات ومناشدات للجهات الأمنية بضرورة إلقاء القبض على تلك المجموعة نظرًا لخطورة فعلتهم التي قاموا بها.

#وزارة_الداخلية

كشف ملابسات تداول مقطع #فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدى السيارات بحى الزهور بمحافظة #بورسعيد pic.twitter.com/67sbZ1zIis — وزارة الداخلية (@moiegy) April 6, 2022

وبالفعل، وبعد ساعات من انتشار المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، تدخلت الجهات الأمنية، وقامت بإصدار بيان رسمي نشر عبر حسابات وزارة الداخلية المصرية في تفاعل سريع مع الواقعة.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها، عبر ”تويتر“، مرفقًا بالفيديو، إنه ”في إطار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي السارات في حي الزهور بمحافظة بورسعيد، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور في بورسعيد“.

وأضاف بيان الداخلية المصرية أنه ”عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية“.