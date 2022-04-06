صحيفة عبرية تكشف تفاصيل إصدار القضاء الإماراتي حكمًا بإعدام إسرائيلية

سلطت وسائل إعلام عبرية، الضوء على إصدار القضاء الإماراتي حكمًا بالإعدام بحق سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر ”الكوكايين“، كاشفةً تفاصيل جديدة حول القضية.

شهادة موثقة

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”الحكم الصادر بحق السيدة الإسرائيلية فداء كيوان (43 عاما) مكتوب في 20 صفحة، ويتضمن أدلة حصل عليها الادعاء في الإمارات“، مشيرة إلى أن الشهادة التي أدت إلى إدانة كيوان تتمثل في توثيق بيعها للمخدرات إلى عميل سري وتلقي الأموال منه.

وأوضحت الصحيفة، أن السلطات الإسرائيلية فوجئت بحكم الإعدام الصادر بحق فداء كيوان، مشيرة إلى أنه تم نقل التعامل مع القضية من إمارة دبي إلى أبو ظبي؛ وذلك لأنها ”جريمة فيدرالية خطيرة“.

وأشارت إلى أنه إلى جانب السيدة الإسرائيلية حكم بالإعدام أيضًا على باكستانيين اثنين اعتقلا في إطار التحقيق بالقضية نفسها، مؤكدة أنه من المتوقع أن تكون الإجراءات القانونية في قضية كيوان ”طويلة“.

وقالت ”يديعوت أحرونوت“: ”تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن كيوان لن تعدم لكنها ستُعاقب بشدة، خاصة أنها وجهت لها تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار والتوزيع“، كما نص الحكم الصادر على أن كيوان تلقت من العميل السري دفعتين إجمالاً 22،950 درهم.

وتابعت: ”اعترفت كيوان خلال التحقيق بالجرائم المنسوبة إليها ووقعت أيضًا على الاعترافات، كما أنها أكدت في لقاءاتها مع المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروها، أنها لم تتعرض للضرب وعوملت بشكل جيد“.

طلب العفو

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”كيوان معنية بطلب إسرائيل من الإمارات العفو عنها“، موضحة أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا لها خلال المحادثات معها أن هذا الأمر لن يكون ممكنًا قبل صدور حكم نهائي في القضية.

وكشفت أن ”وزارة الخارجية الإسرائيلية والبعثات الدبلوماسية في الإمارات تشارك من وراء الكواليس في مساعدة الأسرة على استبدال كادرها القانوني، كما يتم متابعة القضية من خلال المستوى السياسي في إسرائيل“.

ووفق الصحيفة، فإن ”السلطات الإسرائيلية المختصة تعمل جاهدة لضمان عدم إعدام فداء كيوان، كما أنها ستعمل في المستقبل من أجل قضاء عقوبتها بالسجن في إسرائيل“.

ونقلت ”يديعوت أحرونوت“ عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن تل أبيب ”تحاول عدم المبالغة في ردة الفعل حول القضية، والابتعاد عن أي تصريحات غير مجدية“، مضيفًا ”نعمل لضمان عدم خروج هذا الأمر عن السيطرة“، وفق تعبيره.

وأوضحت أن عائلة المتهمة تبحث إمكانية مناشدة الرئيس يتسحاق هرتسوغ للتدخل في القضية، كما شبهت الصحيفة قضية فداء باعتقال الإسرائيلية نعمة يسسخار في روسيا، والتي أفرج عنها من السجن الروسي في كانون الثاني/يناير 2020 إثر جهود رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

تفاصيل الاعتقال

وقالت الصحيفة إن فداء كيوان، صاحبة استوديو للتصوير الفوتوغرافي، اعتقلت في 17 آذار/مارس 2021، ووصلت إلى دبي بدعوة من شخص أردني عرض عليها بيع المخدرات مقابل راتب شهري.

وبحسب ”يديعوت“، فإن كيوان كانت ستعمل على تحويل الأموال عن طريق صراف إلى الولايات المتحدة، وأنه لدى وصولها إلى دبي التقت الباكستانيين المدانين اللذين زوداها بالمخدرات وأعلماها طرق البيع والأسعار ووسائل الاتصال.

وأكدت الصحيفة، أنه تم اعتقال كيوان بعد أن وصل ضابط شرطة متخفٍ إلى المكان الذي بيعت فيه المخدرات، ووصلت فداء بالسيارة، حيث كانت العملية تحت مراقبة الشرطة.

وأضافت أن ”فداء سلمت ضابط الشرطة كيس مخدرات وفي الوقت نفسه سلمها 1000 درهم، ثم غادرت المنطقة وطاردتها الشرطة“.

وخلصت ”يديعوت أحرنوت“، إلى أنه في قضية كيوان، فإن الحكم الصادر ضدها سيعتمد على المحكمة التي تجرى فيها محاكمتها؛ نظرا لأنها مواطنة أجنبية وليست مقيمة في الإمارات، مضيفةً أن ذلك ”قد يخدمها جيدا في مراحل الاستئناف“.